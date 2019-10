Siłownia dla psów na Bemowie? Jest pomysł utworzenia "psiłowni"

- W obecnej sytuacji cały teren jest zarośnięty, nie zagospodarowany, nie ma możliwości przemieszczania się po przedmiotowym obszarze dlatego powstał pomysł wykorzystania go w racjonalny sposób w odpowiedzi na zapotrzebowanie właścicieli/opiekunów psów - pisze pomysłodawczyni projektu z budżetu partycypacyjnego "Psi Park" na Bemowie, pani Małgorzata.

Za 280 tysięcy złotych według jej projektu na działce można stworzyć "psiłownię", a więc plac zabaw dla czworonogów, ogrodzony 1,5-metrowym płotem pod którym mogły by migrować małe zwierzaki, jak jeże. Do parku wchodziłoby się przez specjalne śluzy, umożliwiające separację zwierzaków. Znalazły by się od strony ulicy Dywizjonu 303 oraz od ul. Kaliskiego. Projekt pani Małgorzaty zakłada również utworzenie chodnika za zewnętrzna częścią ogrodzenia psiego parku oraz ścieżki spacerowej. Wraz z parkiem mają się pojawić kosze na śmieci, poidełka/miski, tunele betonowe przykryte murawą, lina do przeciągania dla psów, ścieżka grzybek z pieńków drewnianych i kłody spełniających funkcje stylistyczne i rekreacyjne dla psów i ich właścicieli. Teren miałby być dostępny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu.