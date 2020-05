Siłownie, kina, baseny i salony tatuażu otwarte od 6 czerwca. Można organizować wesela. Wyjaśniamy nowe zasady

Jednak już dziś możemy potwierdzić, że np. w przypadku kin czy teatrów obowiązywać będzie zasada, że widownia może być zajęta maksymalnie w 50 procentach. W przypadku salonów masażu czy studiów tatuażu powinniśmy spodziewać się wytycznych podobnych do tych, jakie wystosowano dla branży fryzjerskiej i kosmetycznej. Mowa m.in. o braku możliwości korzystania z poczekalni (klient przychodzi od razu na umówioną godzinę), czy konieczności korzystania ze środków ochrony osobistej przez usługodawców.

Do ponownego otwarcia ww. miejsc wymagane będzie jednak spełnienie określonych wymogów sanitarnych. Te nie są jeszcze dokładnie znane. Zależą one bowiem od poszczególnych branż. Inne zasady będą obowiązywały np. dla parków rozrywki, a inne dla salonów tatuażu. Szczegóły zostaną przekazane po zakończeniu procesu konsultacji z przedsiębiorcami.

Wesela i imprezy masowe - nowe zasady

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny - czytamy w oficjalnych kanałach polskiego rządu.

Ta sama zasada dotyczy organizacji wesel i innych uroczystości rodzinnych, która możliwa będzie od 6 czerwca. W takich imprezach maksymalna liczba uczestników to również 150 osób. Co istotne - weselnicy nie są zobowiązani do noszenia maseczek, ani zakrywania ust i nosa w jakikolwiek inny sposób.