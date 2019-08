Skazani sprzątają Warszawę. Pracują za karę dla czystości miasta

Skazani sprzątają miasto

Zamiatają chodniki, grabią liście, dbają o zieleń, opróżniają kosze na śmieci, a zimą pomagają w odśnieżaniu i odladzaniu ulic. Mowa o skazanych, którzy na co dzień zajmują się sprzątaniem stolicy i w ten sposób odpracowują swoje wyroki sądowe. W ubiegłym roku takich osób było 26. Łącznie przepracowały one 1531 godzin. Ich prace są kontrolowane, nieodpłatne i odbywają się codziennie od 6:00 do 14:00.

W pierwszym półroczu 2019 r. w Zarządzie Oczyszczania Miasta wyrok odpracowywało 14 osób, które łącznie pracowały 589 godzin. Skazani pracują średnio 30 godzin miesięcznie. Najwyższy wymiar kary w 2016 r. wynosił 12 miesięcy pracy po 40 godzin.

Więźniowie z Białołęki

Do 2017 także osadzeni z Zakładu Karnego Warszawa-Białołęka sprzątali miasto. Myli kosze na śmieci, usuwali nielegalnie naklejone plakaty i czyścili ciągi piesze. Przez 6 miesięcy tego roku wysprzątali ponad 115 ha terenów dla pieszych. Angażowanie skazanych do nieodpłatnej pracy umożliwiało osiąganie korzyści społecznych i sprzyjało resocjalizacji.