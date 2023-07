Składowisko odpadów radioaktywnych w Różanie na Mazowszu. To tam trafiają odpady z reaktora Maria

- To jedyne miejsce w Polsce, gdzie składujemy odpady promieniotwórcze. To miejsce pozwala nam działać z różnymi zastosowaniami promieniowania jonizującego, m. in. leczyć ludzi z ciężkich chorób. Potem wszystkie te odpady, które pozostają w trakcie tego typu działań, trafiają właśnie tutaj - mówi nam Aneta Korczyc, dyrektor KSOP w Różanie.

W tym miejscu trzeba wyjaśnić, że reaktor Maria produkuje radioizotopy na potrzeby przemysłu i medycyny. Według danych NCBJ z „produktów” Marii korzysta ok. 17 mln ludzi na całym świecie. W Polsce, każdego roku przeprowadzanych jest ok. 380 tys. procedur medycyny nuklearnej. Jednak wspomniana produkcja pozostawia także odpady radioaktywne, które muszą znaleźć się na specjalnie do tego przygotowanym składowisku. To znajduje się w Różanie.