SKM likwiduje połączenie, mieszkańcy protestują. Wystosowali petycję

Czarny Kot odwraca się ogonem. Budynek się skurczył, co dalej z niechcianą legendą Warszawy?

Historia Czarnego Kota to historia urzędniczej niemocy, która trwała przez 20 lat. Wreszcie, "zamek gargamela", jak nazywali go warszawiacy, zostaje rozebrany kawałek po kawałku. Niestety, to jeszcze nie koniec sagi o walce z urbanistycznymi koszmarami.