SKM utrudnienia. Z powodu wypadku wszystkie kolejki opóźnione o około 45 minut! Na tym nie koniec problemów

AKTUALIZACJA: Ruch przywrócony

Prawidłowy ruch został przywrócony dosyć szybko. Kolei udało się uporać z problemem przed końcem porannego szczytu komunikacyjnego.- Około godz. 8:05 przywrócono ruch po obydwu torach na odcinku Warszawa Aleje Jerozolimskie - Warszawa Okęcie. Obecnie trwa przywracanie rozkładowego ruchu pociągów SKM linii S2 i S3 w obu kierunkach - informuje SKM.

Pasażerowie podróżujący porannymi kursami Szybkiej Kolei Miejskiej napotkają na spore utrudnienia w dojeździe do pracy. Sytuacja dotyczy pociągów poruszających się na trasie pomiędzy Al. Jerozolimskimi a lotniskiem Chopina. Powodem jest wypadek do jakiego doszło na tej trasie nad ranem. Pociąg Kolei Mazowieckich potrącił człowieka. Linia jest nieprzejezdna a pociągi mogą mieć nawet 45 minut opóźnienia. Dotyczy to linii S2 i S3 w obu kierunkach. Ponadto, jak informuje SKM:

- nr 99404/5 ze stacji Wieliszew (odjazd o godz. 6:53) do stacji Warszawa Lotnisko Chopina został odwołany na odcinku Warszawa Zachodnia - Warszawa Lotnisko Chopina,

-nr 99630/1 ze stacji Warszawa Lotnisko Chopina (odjazd o godz. 8:09) do stacji Legionowo Piaski został odwołany na odcinku Warszawa Lotnisko Chopina - Warszawa Zachodnia.