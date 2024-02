Skyliner Everest Run 2024. Biegną po schodach przez cały dzień. "To tak jakby zdobyć Mount Everest"

Po raz ośmy w Warszawie odbywa się bieg po schodach nazywany "Everest Run". To charytatywne wydarzenie polegające na tym, by "wspiąć się" na wysokość równą najwyższej góry świata. Śmiałkowie muszą pokonać aż 2 310 pięter, by w sumie osiągnąć wysokość 8848 metrów. Oczywiście oznacza to wielokrotne wchodzenie na szczyt wieżowca Skyliner, zjeżdżanie windą w dół i ponowną wspinaczkę. Na wszystko mają 24 godziny. Śmiałkowie startują indywidualnie lub w czteroosobowych sztafetach.

Poza zabawą ważny jest aspekt charytatywny. Cały dochód z wydarzenia przeznaczony jest na cele statutowe Fundacji Wspierania Ratownictwa Medycznego RK.