Skyliner ma już 125 metrów. Rośnie szybciej niż konkurencja. Na szczycie będzie dwupoziomowy skybar

Imponująca prędkość to zasługa systemu samowznoszącego ATR. Trzon podnosi się hydraulicznie, a na około niego budowana jest kondygnacja - niezależnie od żurawia. W ten sposób poza tempem, obiekt zyska dodatkową przestrzeń, ponieważ uwolnione zostaną narożniki budynku.

- Tu, gdzie teraz stoimy, budynek ma 125 metrów wysokości - słyszę na budowie Skylinera. Smukły drapacz chmur będzie miał aż 195 metrów wysokości. Na razie powstaje 29. kondygnacja. Budowa idzie niezwykle szybko, ponieważ co pięć dni dochodzi jedno piętro. To szybciej niż u konkurencji, która zabudowuje Rondo Daszyńskiego z każdej strony. Na budowie w tej chwili pracuje około 400 osób.

Od angielskich zwrotów można dostać oczopląsu. Nazwa "Skyliner" odnosi się do charakterystycznego widoku na niebo i wyłaniające się drapacze chmur. A wokół Ronda Daszyńskiego rzeczywiście będzie gęsto. Skyliner jest oddalony od jednego z wieżowców The Warsaw Hub jedynie o 14 metrów. Między fundamentami jest niecałe pół metra przerwy. Obiekt budowany przez Karimpol będzie jednak wyższy niż "trójgłowa" konkurencja Ghelamco. Niewątpliwą przewagą - z punktu widzenia mieszkańców - będzie dwupoziomowy bar lub restauracja na samej górze.

Skybar będzie dostępny dla najemców, a także z parteru dla wszystkich chętnych z zewnątrz. Budujemy dedykowaną windę, która zabierze nas na 42. i 43. piętro. W tej chwili prowadzimy rozmowy z operatorami chętnymi do zarządzania tym miejscem. Każdy z nich ma swoją koncepcję. Na pewno będzie to coś "okołogastronomicznego", pełna restauracja, bądź bar - mówi Jarosław Prawicki, dyrektor ds. wynajmu, Karimpol Polska

Sam wieżowiec będzie miał też aż pięć pięter podziemnych przeznaczonych na parking. Dojedziemy do niego nową drogą równoległą do Towarowej. Deweloper zbuduje swój odcinek razem z rondem. Ulica, z chodnikiem, ścieżką rowerową i 3,5-metrowymi drzewami, będzie ciągnąć się aż do osiedla 19. Dzielnica. Po drugiej stronie, na terenie sąsiadującym z Hubem dwaj deweloperzy stworzą zieloną aleję.