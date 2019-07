Śladami Powstania '44. Niezwykłe historie sierpniowego zrywu. Przedstawiamy wyjątkową akcję warszawa.naszemiasto.pl

Z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - dziennikarze warszawa.naszemiasto.pl - przygotowali specjalną akcję. Już na tydzień przed Godziną "W" zaprosiliśmy naszych Czytelników do Zamku Królewskiego na spacer po niedostępnych na co dzień zakamarkach. Kulminację wydarzeń zaplanowaliśmy - co oczywiste - na 1 sierpnia.

Opowiadamy o heroicznej walce zdobywców PAST-y, którzy podpalali budynek po to, by "wykurzyć" stamtąd Niemców. To zresztą jeden z największych sukcesów Powstania Warszawskiego. Udajemy się też na cmentarze wolskie, by przypomnieć heroiczną walkę żołnierzy, a także tajemnicze losy Krystyny Wańkowiczówny.

Udajemy się też w miejsce, w którym stał Pałacyk Michla. Dziś to zupełnie nowa, inna część miasta, jednak w 1944 roku walczyli tutaj powstańcy. Powstała o nich nawet piosenka. "Pałacyk Michla, Żytnia, Wola...". Opowiadamy również o Twardym Froncie, który "trzymał Śródmieście". Dzięki zdobyciu Dworca Pocztowego i kamienic przy ul. Żelaznej powstanie trwało ponad dwa miesiące.

Partnerem merytorycznym akcji Śladami Powstania '44 jest Muzeum Powstania Warszawskiego. Dziękujemy za wsparcie i pomoc, a także ekspercką wiedzę.

Powstańcza gazeta

1 sierpnia na ulicach Warszawy pojawi się specjalny numer gazety "Nasze Miasto". W wyjątkowym layoucie przypominającym wydania z czasów międzywojnia przybliżamy historię niezwykle ważnego wydarzenia dla miasta.