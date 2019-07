Śladami Powstania '44. Razem z Czytelnikami przeszliśmy po zakamarkach Zamku Królewskiego [ZDJĘCIA]

Nie było to jednak zwyczajne zwiedzanie. Naszych Czytelników zabraliśmy na spacer powiązany z Powstaniem Warszawskim. To właśnie wtedy Niemcy wysadzili rezydencję królów, umieszczając ładunki wybuchowe w specjalnych szczelinach nawiercanych od 1939 roku. Udało nam się zobaczyć ślady po tym wydarzeniu.

Szczęśliwcy, laureaci konkursu zorganizowanego na naszym Instagramie , mogli wziąć udział w wyjątkowym spacerze. We wtorek 23 lipca, na kilka dni przed 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, weszliśmy do Zamku Królewskiego.

Następnie udaliśmy się na wystawę "Zniszczenie i odbudowa", gdzie skupiliśmy się na momencie wysadzenia Zamku przez nazistów.

Stamtąd zeszliśmy się do Piwnicy Więziennej, w której archeolog Agnieszka Bocheńska opowiedziała nam o najstarszych pomieszczaniach zamku. Po drodze zatrzymaliśmy się również w niedostępnej na co dzień komnacie królowej Bony. Co ciekawe, jedna ze ścian przetrwała wybuch. Widać tam charakterystyczne odwierty przygotowane do umieszczenia w nich ładunków wybuchowych.

Wycieczkę kończyła wspinaczka na Wieżę Zegarową. Na szczycie zobaczyliśmy mechanizm uruchomiony 9 lipca 1974 o 11:15. Godzina nie jest przypadkowa - 17 września 1939 roku własnie o 11.15 zatrzymały się wskazówki zegara.

Nasi Czytelnicy otrzymali nie tylko porządną dawkę historii Warszawy, ale także możliwość zrobienia zdjęć (jak przystało na photoday) w miejscach na co dzień niedostępnych. Dziękujemy Zamkowi Królewskiemu, który pomógł nam przy organizacji wydarzenia, a także zapewnił profesjonalnych przewodników z pasją opowiadających o królewskiej rezydencji.