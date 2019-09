Słoń leśny, którego szczątki odkryto na budowie II linii metra, będzie miał swój mural. Rozstrzygnięto konkurs

Mural, upamiętniający prehistoryczne znalezisko, to pomysł burmistrza i Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami na Woli. Dzielnica zorganizowała konkurs, w ramach którego uczestnicy mieli stworzyć projekt pod tytułem "Wolskie odkrycie - prehistoryczne życie".

Komisja najlepiej oceniła pracę Marty Żylskiej, absolwentki historii sztuki oraz sztuki mediów na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Projekt jej autorstwa niebawem ozdobi ścianę budynku przy ul. Skierniewickiej 11. Laureatka otrzymała też od dzielnicy nagrodę w wysokości 5000 zł.

Mural ma powstać jeszcze w tym roku. – W najbliższym czasie wyłonimy wykonawcę, czekamy również na decyzję ornitologiczną i przystępujemy do pracy – mówi Mateusz Matejewski, dyrektor ZGN Wola. – Mural powstanie po zakończeniu sezonu lęgowego ptaków, a jeśli uda się uzyskać wcześniej opinię ornitologiczną, że budki dla jeżyków nie są zasiedlone przez ptaki, to do pracy przystąpimy wcześniej tj. w okresie wczesnojesiennym.