Słynna aplikacja dotarła do Warszawy. Pokona konkurencję?

Dowolny produkt w mniej niż godzinę

Aplikacja Glovo jest doskonale znana mieszkańcom Hiszpanii (tam też została założona), Wielkiej Brytanii, Francji czy Włoch. W sumie z jej usług korzystają mieszkańcy 26 krajów na obszarze Europy, Afryki i Ameryki Łacińskiej. Pierwsza aplikacja służąca do zamawiania i realizacji ekspresowych dostaw kurierskich na terenie miast dotarła także w końcu i do nas. Na razie działa w Warszawie, Krakowie oraz Wrocławiu, ale w przyszłości znajdziemy ją także w innych polskich aglomeracjach.

O co właściwie chodzi? Glovo umożliwia wysłanie lub otrzymanie dowolnego produktu w ciągu mniej niż godziny. Klienci mogą zamawiać produkty z dowolnej restauracji, kawiarni lub sklepu na terenie swojego miasta oraz nadawać pilne przesyłki. Po złożeniu zamówienia można na bieżąco śledzić jego realizację, korzystając z sygnału GPS kuriera. Co ciekawe, pierwszy w Polsce serwis umożliwiający zamawianie jedzenia online, PizzaPortal.pl należy właśnie do Glovo.