Słynny mural „Kamień i co?” zniknie? Prawdopodobnie zasłoni go hotel. Aktywiści mówią: nie

Społecznicy ze stowarzyszenia „Kamień i co?” alarmują, że słynny mural przy ulicy Waliców wkrótce zostanie zasłonięty. Na pobliskiej pustej działce, na rogu Grzybowskiej i Waliców, wkrótce rozpocznie się budowa hotelu. W lutym urzędnicy wydali zgodę na budowę obiektu w kształcie litery “L”. Inwestor – Genfer Hotel Waliców - może tam postawić obiekt wysoki na 50 metrów, z dominantą przy Grzybowskiej – 90 metrów. Aktywistom udało się ustalić, że hotel będzie miał od 7 do 16 kondygnacji (ok. 350 pokoi) i zostanie dostawiony do północnej części kamienicy przy ul. Waliców 14.

Mural faktycznie nie zniknie, jednak może zostać zasłonięty. Aktywiści martwią się również o stan kamienicy. Przypomnijmy, że jest to jeden z niewielu obiektów, który przetrwał okres getta, Powstania Warszawskiego, a następnie powojennej rozbiórki. W 2018 roku kamienica przy ul. Waliców 14, dzięki zabiegom społeczników, stała się zabytkiem, mimo że wcześniej Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nakazał rozbiórkę budynku. W zeszłym roku przeprowadzono tzw. remont zabezpieczający. Zamurowano część okien i wzmocniono dach. Kamienica należy do miasta i czeka na lepsze czasy. Na razie nie ma pieniędzy na to, by ją wyremontować.