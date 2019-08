Smart City WaWa. Chcą, by głosowanie w wyborach odbywało się przez aplikacje. Urzędnicy nie zgadzają się

Projekt zgłoszony został do budżetu partycypacyjnego, ale nie przeszedł on pozytywnie weryfikacji i został odrzucony. Fundacja Zmieńmy tę Polskę nie składa jednak broni i walczy dalej o to, by głosowanie za pośrednictwem sieci mogło odbywać się z użyciem aplikacji. Złożyła nawet petycję ręcę prezydenta. Ich zdaniem, gra jest warta świeczki, bowiem aplikacja Smart City WaWa może zmienić na dobrę sposób, w jaki głosujemy w wyborach. Wszystko dzięki technologii Blockchain.

Czym jest Blockchain?

Blockchain to technologia oparta na zdecentralizowanym oprogramowaniu, w którym dane rozproszone są po węzłach sieci. Każdy z węzłów przechowuje cały rejestr danych. Dzięki temu, w teorii dostęp do danych możliwy jest z bardzo wielu miejsc. W praktyce dane przechowywane są w blokach, które łączą się w łańcuchy bloków. Każdy blok składa się oprócz danych w nim zawartych (w tym wypadku są to karty do głosowania) także z tzw. hashu. Hash to ciąg cyfr i liczb, który można porównać do cyforwego odcisku palca, który uwierzytelnia dany blok. Od odcisku palca różni go jednak jedna istotna rzecz.Gdy zmienione zostają dane wewnątrz bloku, zmienia się także Hash. Dodatkowo każdy blok zawiera także Hash poprzedniego bloku.