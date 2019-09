Smart Kids Planet. W weekend otwarcie Centrum Mądrej Zabawy na PGE Narodowym

6 stref tematycznych do zabawy, sale warsztatowo - urodzinowe, kawiarnia i sklep - w sobotę dzieci zyskają kolejne miejsce do twórczej i inspirującej zabawy. Smart Kids Planet znajduje się na PGE Narodowym. Więcej szczegółów w artykule poniżej.

Smart Kids Planet ma być miejscem, które łączy w sobie dobrą i mądrą zabawę. Centrum Mądrej Zabawy powstało z potrzeby taty, który szukał ciekawej i wartościowej zabawy dla swojego dziecka. Takiej, która pomoże mu zrozumieć współczesny świat i otworzy na to, co nieznane. Miejsce zostało tak zaprojektowane by wykorzystać naturalną chęć do zdobywania wiedzy, odkrywania i uczenia się o otaczającym świecie. Czu jest to kolejna sala zabaw? Jej twórcy zapewniają, że nie. Smart łączy w sobie sale zabaw i centrów nauki dla dzieci. Wiemy, że dla rodziców niezwykle ważne jest by czas spędzony z dziećmi był wartościowy. By był wykorzystany na pobudzenie kreatywności, by dzieci zdobywały nowe umiejętności i kompetencje - mówi pomysłodawca i współwłaściciel Smart Kids Planet Adam Kowalczyk, tata Leona.

6 stref zabawy Smart Kids Planet to 6 stref mądrej zabawy dedykowanych dzieciom w wieku 0-12 lat. Zostały one dopasowane do potrzeb dzieci i stworzone w oparciu o najnowocześniejsze światowe rozwiązania. Ich zadaniem jest rozbudzić ciekawość i otworzyć na nieznane. Tuptaj

Strefa stworzona z myślą o najmłodszych dzieciach. Mogą one rozwijać zdolności motoryczne na miękkiej łące. Do dyspozycji maluchów są również suche baseny z kolorowymi piłeczkami, zjeżdżalnie i sensoryczna kryjówka, wyposażona w szeleszczące elementy i okienka, idealne do zabawy w „a ku-ku!”.

Drugą część strefy Tuptaj stanowi przestrzeń przeznaczona dla aktywnych maluchów, wypełniona kryjówkami i norkami do zabawy. Odkrywaj

Zabawa w przestworzach rozwinie wyobraźnię i odbiór sensoryczny. Główną atrakcją strefy jest ogromna rakieta - do jej wejścia prowadzi podświetlana ścianka wspinaczkowa, symbolizująca Drogę Mleczną.

Na dzieci czeka też zabawa klockami na projekcji miasta (Stół interaktywny), możliwość wcielenia się w rozmaite role i postacie (Przebieralnia), tworzenie wyjątkowych świetlnych obrazów (Prętki Skrętki) lub wybór ulubionej mądrej gry na interaktywnym ekranie (Kiosk aplikacji).

Fantazjuj

Tutaj wyobraźnia nie ma granic! Dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii multimedialnych i interaktywnych, dzieci odkryją magiczny świat, który będą mogły współtworzyć. "Nawet jeśli ciężko Was czymkolwiek zaskoczyć - tutaj emocje z pewnością sięgną zenitu, a granice między światem wirtualnym i rzeczywistością zostaną zatarte - tak opisują to miejsce jego twórcy. Segreguj

Akcja Segregacja jest przestrzenią, która uczy odwiedzających Smart Kids Planet, czym jest recykling i dlaczego warto segregować śmieci. Osiem eksponatów tworzy wspólnie Halę Przetwarzania Odpadów. Dzieci etap po etapie wykonują proces recyklingu, zaczynając od sortowania, przez czyszczenie chemiczne i suszenie odpadów, aż po wytłaczanie.

Zabawa jest intuicyjna, a dzięki wyznaczonym na podłodze trasom, kolejność wykonywania zadań nie jest przypadkowa. Twórz

Strefa przeznaczona jest dla użytkowników powyżej 3. roku życia. Każdy znajdzie tu coś dla siebie! Mali wizjonerzy będą mogli wykorzystać swoje architektoniczne zdolności tworząc miejskie przestrzenie na Placu Budowy. Wydawać by się mogło, że to proste zadanie - nic bardziej mylnego! Potrzeba sporej wyobraźni i pokładów kreatywności, by z różnorodnych klocków stworzyć okazałe budowle.

Jaką trasę obrać, aby piłka dotarła do celu? Jakiego mechanizmu użyć? Wszystkich wielbicieli strategicznych rozterek w Machinarium czeka wiele okazji do główkowania!

Trenuj

Strefa Trenuj jest spełnieniem marzeń małych piłkarzy i kibiców. Na prawdziwej murawie przyszli Lewandowscy i Szczęśni mogą trenować, świetnie się przy tym bawiąc - np. dryblując między przeszkodami na czas. Na miejscu jest też kawiarnia Smart Cafe, której partnerem jest Foods by Ann oraz storytel. Jest też Smart Shop, w którym znajdziecie zabawki edukacyjne dla małych i większych odkrywców. Smart Kids Planet [adres, godziny otwarcia, ceny] Smart Kids Planet znajduje się na PGE Narodowym (al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1), tuż przy głównej recepcji. Centrum Mądrej Zabawy zostanie otwarte 14 września o godz. 14. Smart Kids Planet otwarte będzie codzienne od 10 do 21, z wyłączeniem dni kiedy na PGE Narodowym odbywają się duże imprezy.

