Smart ławki stanęły w Warszawie. Udostępniają Wi-Fi i mają kontakty do ładowania telefonów

Ławki solarne

Na prośbę mieszkańców stolicy, w mieście pojawiły się cztery nowoczesne ławki typu smart: dwie w Parku Przy Bażantarni, po jednej w Parku im. Jana Pawła II oraz w Parku im. R. Kozłowskiego. Czym różnią się od standardowych ławek? - Smart ławki służą jako solarne stacje do ładowania urządzeń elektronicznych. Są wyposażone w panele fotowoltaiczne do czerpania energii ze światła słonecznego oraz dwa wejścia USB do ładowania urządzeń elektrycznych. Wbudowany w element małej architektury router zapewnia bezprzewodowe połączenie z Internetem (Wi-Fi)- informuje dzielnica Ursynów. Nowoczesne ławki solarne powstały w ramach realizacji dwóch projektów z budżetu partycypacyjnego. Łącznie w głosowaniu zyskały poparcie 2011 mieszkańców dzielnicy. Całkowity koszt ławek to 53 874 zł.