Śmieci w Warszawie wysypują się z kontenerów. Nowe zasady, wysokie opłaty i stare problemy

Samorząd twierdzi, że to wina firm przewozowych, a firmy przewozowe, że mieszkańców, którzy nie umieją sortować śmieci. A to wszystko w nerwowej atmosferze oczekiwania na kolejne zmiany. Z początkiem 2020 roku wzrosły stawki za wywóz śmieci. Na tym jednak nie koniec.

Dla spółdzielni wydaje się to jedynym sensownym rozwiązaniem - Ludzie kupili mnóstwo kontenerów, zagracili sobie kuchnie, każdy odpad do innego woreczka, i wygląda na to, że wszystko to na darmo. Już nie wspominając, jak wygląda wywóz śmieci (a raczej jego brak) na Ochocie czy na Mokotowie. Największą korzyść z tego całego zamieszania mają tylko szczury, muchy i robactwo - mówi pani Monika z Mokotowa.

Odpowiedzialność zbiorowa

Ustalenie sprawców haniebnego zmieszania ze sobą różnych frakcji śmieci może okazać się już wkrótce niezwykle ważne, bowiem, wraz z podwyżką stawek za wywóz odpadów, kary za niesegregowanie stają się nie tylko dotkliwym, ale bardzo realnym problemem. Już dziś, firmy odpowiedzialne za wywóz śmieci mogą odmówić opróżnienia naszych kontenerów, gdy znajdują się w nich niewłaściwe odpady. Oznacza to, np. papier w pojemniku na plastik, resztki jedzenia zmieszane ze szkłem itp. W takim przypadku na całą wspólnotę mieszkaniową zostać może nałożona kara. Niezależnie od tego, ile osób faktycznie odpowiedzialnych jest za nieprawidłową segregację.