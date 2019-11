Śmieci, Warszawa: "Będzie drożej, ale nie dla firm. One mają Eldorado"

Rząd dąży do tego, by wszystkie błędy w systemie gospodarki odpadami przerzucać na mieszkańców - mówi Michał Olszewski, wiceprezydent Warszawy. Na cenę opadów wpływa szereg kosztów pośrednich. Należą do nich przede wszystkim wzrost cen paliwa (o 40%), koszty przystosowania pojazdów, wzrost płacy minimalnej, koszt zakupu nowych pojemników i wymiana starych, a także potrzeba tworzenia tzw. podwójnych przejazdów. Jeden pojazd nie może już odebrać wszystkiego rodzaju segregowanych odpadów, a także wzrost opłat środowiskowych.

Opłata środowiskowa gwałtownie wzrośnie

Opłata środowiskowa to opłata za składowanie śmieci. W 2014 wynosiła ona ponad 70, w tym roku 170, a w przyszłym już 270 złotych za każdą tonę składowanych odpadów. Oznacza to, że koszty przechowywania śmieci wzrosną drastycznie. W teorii miało to zachęcić firmy do przetwarzania surowców wtórnych zamiast do ich składowania, ale zbyt duża ilość produkowanych nie nie tylko przez warszawiaków śmieci sprawia, że nie jest do możliwe.

Drożej i gorzej niemal dla wszystkich

Ile zatem przyjdzie nam zapłacić już od lutego przyszłego roku?

Mieszkańcy bloków zapłacą od 1,2 zł za metr w przypadku lokali do 60 metrów oraz mniej za metr w lokalach mniejszych. Stawki spadają w zależności od wielkości lokalu. Jeśli więc do tej pory 4-osobowa rodzina mieszkająca w mieszkaniu o powierzchni 40 do 79 metrów kwadratowych płaciła za wywóz śmieci 37 złotych, po zmianach zapłaci od 48 do 88,72 złotych. Opłata pobierana od tej samej rodziny, ale mieszkającej w domu jednorodzinnym wyniesie od 60 zł - 94 zł. Opłaty pobierane będą na podstawie zweryfikowanych deklaracji mieszkańców. Jeśli przynależymy do wspólnoty mieszkaniowej, to ona w naszym imieniu złoży stosowną deklarację. Jeśli w domu jednorodzinnym, musimy deklaracje złożyć sami. Co ważne, opłata nie będzie naliczana od powierzchni bloku, a mieszkania. To ważna deklaracja, bowiem opłata nie obejmie korytarzy, komórek lokatorskich czy klatki schodowej.