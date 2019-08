Śmieci zalewają Warszawę. Kiedy skończy się ten koszmar?

Dziś, w połowie sierpnia 2019, mija kilka miesięcy od czasu kiedy warszawiacy musieli dostosować się do zmian. Pomimo, że prawie 90% Polaków deklaruje chęć segregacji śmieci a w przydomowych śmietnikach widać, jak segregujemy odpady, w wielu miejscach można zaobserwować przepełnione kosze i zalegające odpady. Z taką sytuacją mamy do czynienia m.in. w Śródmieściu, na Ochocie, na Bielanach czy na Mokotowie.

WIOŚ tłumaczy, że zgodnie z art. 6s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, "w przypadku gdy gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązany do przekazania odpadów komunalnych, na koszt gminy, podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanemu do rejestru działalności regulowanej."

Kiedy koszmar się skończy?

Jakiś czas temu pisaliśmy, że pod koniec 2018 stolica stanęła przed poważnym kryzysem, bowiem pozwolenie na odbiór śmieci posiadała wtedy tylko jedna firma (tylko ona była odpowiednio przystosowana do zmian, jakie zaszły w przepisach dotyczących gospodarowania odpadami). Obowiązek oczyszczania naszych kontenerów miały przejmować od Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania stopniowo firmy prywatne. Te dostały czas na dostosowanie się do nowych wymogów segregacji odpadów. Zbyt mała liczba firm gotowych do wywozu śmieci skutkowała przepełnionymi koszami i buntem pracowników MPO, którzy pracować musieli znacznie więcej niż przed wprowadzeniem nowych przepisów.

Kiedy możemy spodziewać się reakcji miasta w tej sprawie? O to zapytaliśmy urzędników.

- Operatorzy odbierający odpady komunalne reagują na wszystkie zgłoszenia, które mieszkańcy przekazują za pomocą systemu Warszawa 19115. Liczba odnotowanych reklamacji znacząco spadła – ostatnio na 110 tys. punktów odbioru w całej stolicy zarejestrowaliśmy poniżej 0,1% przypadków nieprawidłowości. Incydenty wynikają m.in. z braku możliwości podjazdu pod Miejsce Gospodarowania Odpadami, np. wjazd na osiedle został zastawiony samochodami. Od lipca 2019 w czterech dzielnicach Warszawy pracują nowi operatorzy, których zadaniem było dostosowanie odbiorów i harmonogramów do wpływających zgłoszeń. Cyklicznie spotykamy się z przedstawicielami wszystkich współpracujących firm, by przeanalizować bieżącą sytuację - informuje Dominika Wiśniewska z Urzędu m.st. Warszawy i dodaje: Od lipca wprowadziliśmy kilka też usprawnień w obsłudze Warszawa 19115, by móc szybciej interweniować na zgłoszenia.