Śmierdzący problem narasta. W czasie epidemii część właścicieli psów przestała sprzątać po swoich pupilach

W czasie epidemii niektórzy właściciele psów zapomnieli, że powinni sprzątać po swoich podopiecznych. Stołeczne ulice w wielu miejscach upstrzone są brzydko pachnącymi pozostałościami po spacerach z psami. Przypominamy, że za nieprzestrzeganie zasad grozi mandat karny do wysokości 500 zł. Szczegóły w artykule poniżej

Czas epidemii jest trudny dla każdego z nas - zakazy dotyczące wychodzenia z domu, obostrzenia podczas zakupów. To również trudny czas dla właścicieli psów - zamknięte są lasy i parki, po których dotychczas spacerowali ze swoimi pupilami. Wyprowadzają więc swoje psy w okolicach domów, często na chodniku. I tu pojawił się problem. Dość brzydko pachnący problem… Niektórzy właściciele zwierząt korzystają z tego, że jest mniej osób na ulicach i też mniejsze prawdopodobieństwo, że ktoś zwróci im uwagę, gdy nie posprzątają po swoich psach.

Do naszej redakcji napisała czytelniczka, pani Ania: „Mieszkam na Natolinie i widzę duży problem z psimi kupami. Wokół bloków stoją od lat specjalne zielone kosze na psie odchody, są też inne miejsca, gdzie można wyrzucić - nazwijmy to imieniu - kupę. A ludzie w tej całej pandemii jakby zapomnieli o tym, że choć nie wolno chodzić po ulicach bez celu, to jednak każdy z nas potrzebuje tego kwadransa czy pół godziny na spacerze. Chodzimy po tych samych uliczkach i chodnikach co psiarze i nie jest to wcale przyjemne, kiedy na chodnikach leżą rozdeptane i śmierdzące psie odchody. Tak jest na chodnikach wokół bloków, ale i nawet na ścieżkach rowerowych wzdłuż KEN-u. O trawnikach nie wspomnę. Tak, jakby ludziom rozum odebrało od tej pandemii. Co za problem posprzątać po swoim pupilu”.

Faktycznie, problem z psimi odchodami się pogłębił również w innych dzielnicach, o czym donoszą nam inni czytelnicy. Przypominamy, że właściciele psów mają obowiązek sprzątania po swoich pupilach. Jest to ściśle opisane w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie m.st. Warszawy. Paragraf 29. jasno i wyraźnie informuje o tym, iż należy od razu posprzątać po swoim czworonogu: „Utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani zapewnić by zwierzęta nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku. W szczególności utrzymujący i wyprowadzający zwierzęta domowe są zobowiązani do bezzwłocznego usuwania odchodów tych zwierząt”.

Właściciel, który nie sprząta po swoim psie może zostać ukarany mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.

Żadną wymówką nie będzie fakt zamknięcia parków, czy miejsc, gdzie psy mogły swobodnie biegać. Również o woreczki do nieczystości właściciele psów powinni zadbać we własnym zakresie. Są one dostępne w sklepach online z akcesoriami dla zwierząt. W ostateczności można wykorzystać torebki, których używamy do innych celów. Psie odchody należy wrzucać do specjalnych pojemników lub do pojemników na odpady zmieszane.

Wielkanoc A.D. 2020, puste kościoły i brak święconki.