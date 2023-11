Śmiertelny wypadek na S8 nieopodal Warszawy. Zderzenie czterech samochódów. Nie żyje 10-letnie dziecko Redakcja Warszawa

W sobotę 11 listopada na trasie S8 w miejscowości Wymysłów doszło do karambolu z udziałem czterech samochodów. W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 10-letnia dziewczynka, a sześć osób zostało rannych. Wszyscy zostali przewiezieni do szpitala. Policja wyjaśnia szczegółowe okoliczności, w jakich doszło do tragedii.