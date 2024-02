Śmiertelny wypadek w centrum Warszawy. Kobieta została potrącona przez tramwaj. Są duże utrudnienia

Do tragicznego wypadku doszło w piątek, 9 lutego br. po godzinie 18. W Alejach Jerozolimskich, w samym centrum obok Rotundy tramwaj linii 9, który wykonywał kurs w kierunku Pragi, potrącił pieszą. Zdarzenie miało miejsce na przejściu.

- Zawiadomienie o zdarzeniu wpłynęło do nas o godz. 18.20. Na ulicy Aleje Jerozolimskie, pomiędzy rondem Dmowskiego, a skrzyżowaniem z ulicą Kruczą, doszło do zdarzenia z udziałem tramwaju, który potrącił na przejściu dla pieszych 82-letnią kobietę. Jest to niestety zdarzenie śmiertelne – powiedział w rozmowie z nami podkom. Jacek Wiśniewski z Komendy Stołecznej Policji. - Przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego, który podjął reanimację, potwierdził zgon. Motorniczy był trzeźwy - dodał.