Smog, Warszawa. Maska antysmogowa dla każdego warszawiaka? Już niedługo każdy urząd dzielnicy może rozdawać je za darmo

Maski antysmogowe dla warszawiaków

Darmowa maseczka antysmogowa dla każdego warszawiaka? To pomysł, który znalazł się w tegorocznej edycji Budżetu Obywatelskiego. - Projekt zakłada zakup 25 tys. masek antysmogowych i rozdanie ich mieszkańcom Warszawy. Maski byłyby wydawane przez Urzędy Dzielnic zainteresowanym w przypadku ogłoszenia prognozowanego przekroczenia dozwolonych poziomów zanieczyszczeń powietrza w m.st. Warszawie- czytamy opis projektu, którego autorem jest Filip Pelc. Szacunkowy koszt realizacji projektu to 2,5 miliona złotych.

W Polsce każdego roku z powodu smogu przedwcześnie umiera ok. 50 tys osób. Dobrej jakości maski antysmogowe umożliwiają przebywanie na świeżym powietrzu podczas dni w których przekroczone są normy zanieczyszczenia powietrza.

Jak wylicza autor projektu, pilotażowo miasto mogłoby zakupić 25 tys. masek, każda za 100 zł. Ta ilość może zostać przeznaczona szacunkowo dla ok. 1,4% mieszkańców Warszawy. - Projekt powinien faworyzować osoby szczególnie wrażliwe (np. kobiety w ciąży) oraz opłacające PIT w Warszawie - komentują mieszkańcy. Czy pomysł wejdzie w życie? Tego dowiemy się po zakończonym głosowaniu na projekty do Budżetu Obywatelskiego 2020. Głosy można oddawać od 6 do 23 września 2019 r.