SMOG Warszawa, stan na 28.06.2020. Sprawdź jakość powietrza w Warszawie. Ile PM10 i PM2.5 jest teraz w powietrzu?

Dinner in the Sky w Warszawie. Zjedz obiad 50 metrów nad miastem!

Dinner in the Sky obchodzi w tym roku dziesięciolecie. Z tej okazji ruszyła ogólnopolska trasa, która rozpoczęła się w czerwcu w Łodzi, a we wrześniu dotrze do stolicy. Dinner in the Sky w Warszawie odbędzie się na placu Defilad w weekend 3 i 4 września - bilety można kupić jeszc...