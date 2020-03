Smog wrócił do Warszawy. Normy przekroczone kilkukrotnie. Dlaczego znów śmierdzi?

Czy to na pewno wina samochodów?

Wśród mieszkańców warszawskich przedmieść dominuje zupełne inny pogląd. "Na Pradze Południe smrodek niesie się niesamowity. Okna nie da się otworzyć" - czytamy. Kolejne osoby twierdzą, że to wina "kopciuchów". Eksperci podkreślają, że obecne wysokie poziomy zanieczyszczeń wynikają z dwóch powodów. Po pierwsze, od kilku dni panuje susza. Brak opadów, wiatru i suche powietrze sprawiają, że szkodliwe pyły zostają w mieście. Drugim powodem jest zwiększone użycie "kopciuchów" i pieców niskiej jakości. Warszawiacy zostali w domach, więc częściej niż zazwyczaj dokładają do pieca. W ostatnich dniach nocami temperatura spadała do ok. 0 stopni.