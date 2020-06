Solidarność z buntem w USA w Warszawie. Pod ambasadą USA odbył się protest przeciwko rasizmowi

Na całym świecie dochodzi do demonstracji solidaryzyjących się z protestami w USA. Organizatorzy warszawskiego protestu dołączają do tego grona, przekonując, że niesprawiedliwość, rasizm i policyjna brutalność dotyczy nie tylko Stanów Zjednoczonych. Kulminacyjnym punktem spotkania było padnięcie na ziemię uczestników.

W Stanach Zjednoczonych trwa bunt po śierci afroamerykanina George’a Floyda przez policjanta. Demonstracje odbyły się w co najmniej 120 amerykańskich miastach. O śmierci 46-letniego Amerykanina mówi cały świat. Czarnoskóry mieszkaniec Minneapolis przed śmiercią był zatrzymany przez policję. Jeden z policjantów przez blisko 9 minut klęczał kolanem na szyi zatrzymanego, który dawał do zrozumienia, że nie może oddychać.

Dość rasizmu i przemocy policji - spotkajmy się pod Ambasadą USA. Pod takim hasłem organizatorzy sobotniego wydarzenia zachęcali do udziału oraz pojawienia się na miejscu.

Od ponad 10 dni w wielu amerykańskich miastach odbywają się protesty po śmierci czarnoskórego 46-letniego Geroge'a Floyda. Prezydent Donald Trump nie łagodzi swej retoryki wobec tych, którzy dokonują podpaleń i rabunków, natomiast w internecie pojawiły się filmy pokazujące brutalne działania policjantów wobec demonstrantów. Do buntu doszło też w redakcji "New York Timesa" po zamieszczeniu przez redakcję komentarza zewnętrznego autora, wzywającego do wysłania wojska na ulice.