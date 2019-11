Sorry Boys, Koncert Warszawa 2019. Zespół zabierze warszawskich fanów w miłosną podróż

Zespół Sorry Boys wyruszył w trasę „Miłość” w połowie października. Zagrali już kilkanaście koncertów w różnych zakątkach Polski. Teraz przyszedł czas na stolicę. Muzycy zagrają w niedzielę, 8 grudnia w klubie Palladium . Podczas koncertu zespół zaprezentuje materiał z najnowszej płyty „Miłość”, która miała swoją premierę w maju tego roku. Do najnowszych kompozycji, wśród których na pewno nie zabraknie „Absolutnie, absolutnie” czy „Jesteś Pragnieniem”, dołączą starannie dobrane utwory z poprzednich albumów. Razem stworzy to niepowtarzalną miłosną opowieść. Doznaniom muzycznym towarzyszyć będzie specjalnie przygotowana oprawa wizualna. Niewykluczone, że na warszawskim koncercie pojawi się specjalny gość, który wystąpi razem z Belą na scenie.

O Sorry Boys

Zespół Sorry Boys zadebiutował w 2010 r. albumem „Hard Working Classes. Na swoim koncie mają już cztery albumy studyjne, które spotkały się z entuzjastycznym przyjęciem wśród słuchaczy i recenzentów. Jest to jeden z najciekawszych zespołów na polskiej scenie alternatywno-popowej. Od początku działalności grupę tworzą: charyzmatyczna Bela Komoszyńska oraz Tomasz Dąbrowski i Piotr Blak. Ich najnowszy krążek „Miłość” ukazał się 10 maja. To pierwszy w pełni polskojęzyczny album zespołu. Znalazło się na nim 11 utworów wypełnionych nośnymi melodiami i dojrzałymi tekstami Beli. „Miłość” pokazuje oblicza najważniejszego uczucia świata z prywatnej i uniwersalnej perspektywy. Portretuje kobiecość uchwyconą w procesie życiowej zmiany i robi to z przytupem. Gościem specjalnym występującym na albumie jest Kayah, która przejmująco zaśpiewała w jednym z utworów.