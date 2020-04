Spacer? Impreza przy rodzinnym stole? Co wolno w te święta, a za co grozi mandat?

•SPOTKANIA Z RODZINĄ - ODRADZANE

Nie ma formalnego zakazu świątecznych spotkań. Są one jednak odradzane i przez lekarzy, i przez władze. Właśnie podczas spotkań przy rodzinnym stole bardzo łatwo zarazić się koronawirusem. Pamiętajmy, że zakażona osoba może nie mieć żadnych objawów i nie mieć pojęcia, że zaraża innych. - Spędźmy święta wyłącznie z najbliższą rodziną, z którą mieszkamy na co dzień – apeluje minister zdrowia Łukasz Szumowski. Władze proponują kontaktować się z dalszą rodziną telefonicznie lub przez wideorozmowy. Pamiętajmy też, że podczas jazdy samochodem policja może zatrzymać nas i zapytać o cel podróży. Jazda na święta do rodziny może zostać uznana za naruszenie zakazu poruszania się - nie należy bowiem do realizacji niezbędnych potrzeb życia codziennego.