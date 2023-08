Spacer w koronach drzew w Pomiechówku. Niesamowite spotkanie z naturą pod Warszawą. Soczysta zieleń i spokój

Spacer w koronach drzew w Pomiechówku

W Pomiechówku znajduje się kilka platform na wysokości, połączonych ruchomymi mostami zwodzonymi. Na każdej kładce znajdziemy informacje o gatunkach drzew i zwierząt występujących w okolicy. Poznamy przyrodnicze ciekawostki. Dodajmy, że na terenie tej gminy znajdują się dwa rezerwaty: leśny oraz przyrody, obszaru Natura 2000 oraz Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu. A przez jej obszar przepływają dwie malownicze rzeki - Wkra oraz Narew. Na jedną z nich można popatrzeć po zakończonym spacerze pośród drzew.

Spacer w koronach drzew to niejedyna atrakcja tej części Mazowsza. Wybierając się na wycieczkę pod Warszawę dobrze zarezerwować sobie trochę więcej czasu, a poza spacerem w drzewach, pozwiedzać okoliczny Park Dolina Wkry. Zlokalizowany przy kompleksie leśno-rekreacyjnym przy ul. Nasielskiej 1B, został otwarty jesienią 2019 roku. Na blisko 10 ha zaprojektowano trasy do spacerów, poprowadzone tak, by chronić bogactwo fauny i flory. To genialna atrakcja dla dzieci i dorosłych - znajdują się tam leśne karuzele, wielki "masażer", część poświęcona zabawom z wodą, wieża widokowa, ogromne rzeźby motyli czy przepiękne miejsca do odpoczynku z widokiem na rzekę. Obok stworzono siłownię plenerową, można wypożyczyć kajaki i popłynąć Wkrą, a także zwiedzić wioskę Wikingów i park linowy.