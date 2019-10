Pożar domu dziecka pod Warszawą. Trwa zbiórka najpotrzebniejszych rzeczy dla wychowanków

W niedzielę 13 października doszło do pożaru we wsi Badów Górny, tuż obok podwarszawskiego Mszczonowa. Palił się Rodzinny Dom Dziecka prowadzony przez tamtejszych mieszkańców. Budynek zamieszkiwało dwanaścioro dzieci w wieku od 12 do 18 lat oraz opiekunowie. Trwa zbiórka najpotrz...