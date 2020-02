Spektakularna budowa w Fabryce Norblina. Nowe budynki „zawieszone” nad zabytkowymi halami

W międzyczasie zbudowano cztery kondygnacje podziemne (na gigantyczny parking) oraz wszystkie instalacje potrzebne, by cała inwestycja wyrosła z ziemi. Jak słyszymy, główny wykonawca – firma Warbud – zakończyła stawianie najważniejszych elementów konstrukcyjnych części podziemnej. Wszystkie prace poniżej powierzchni zakończą się w maju, ale już teraz Norblin zacznie piąć się w górę.

W zeszłym roku w Norblinie, na terenie dawnej fabryki, działy się istne cuda inżynierii. Najpierw 900-tonowy dom fabryczny przejechał piętnaście metrów na specjalnych szynach, by potem - po zbudowaniu konstrukcji podziemnych - wrócić na swoje miejsce. Inny zabytek został podwieszony za pomocą stalowych opasek, niczym chatka Baby Jagi na Kurzej Nóżce.

Norblin stanie się swego rodzaju metaforą przemian na Woli. Dawne przemysłowe hale zostaną przykryte przez „szklane domy”. Część biurowa zostanie zawieszona nad zabytkami,a całość urośnie do wysokości 40 metrów (dawne hale mają ok. 10 metrów, nadbudówka 30).

Obecnie na budowie pracuje ok. 300 osób. Powstaje strop między trzema budynkami dawnej Walcowni Metali Warszawa. W środku za półtora roku znajdzie się Bio Bazar oraz foodhall, czyli część restauracyjna, gdzie będzie ok 20 knajpek. Kolejna znajdzie się m.in. na najwyższym piętrze, skąd będzie można podziwiać panoramę Warszawy. Najciekawsze rzeczy dziać się będą jednak tuż przy ziemi.

- W najbliższych miesiącach proces rewitalizacji Fabryki Norblina nabierze tempa, pełną parą ruszyły już bowiem prace na powierzchni, które unaocznią, jak spektakularna jest to inwestycja – zapowiada Sylwia Filewicz, przedstawiciel inwestora, grupy Capital Park.

- Przygotowujemy się do rozpoczęcia prac stricte konserwatorsko-restauratorskich przy dziesięciu zabytkowych budynkach. Będzie do nich należało m.in. wykonywanie detali sztukatorskich budynków, wymiana stolarki i ślusarki oraz prace wykończeniowe, np. tynkarskie wnętrz budynków, a także prace konserwatorskie przy wątkach ceglanych. Ruszamy wiosną tego roku. Już teraz na terenie inwestycji pracuje blisko 40 osób specjalizujących się w konserwacji, a w kluczowej fazie zespół dedykowany tym działaniom wzrośnie do 100 osób – mówi Artur Setniewski, dyrektor Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. Nad operacją czuwa konserwator zabytków. Deweloper powołał również swoich konsultantów ds. rewitalizacji.