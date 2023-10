Spektakularna wystawa w Warszawie. To będzie hit tej zimy. "Dziadek do orzechów" w nowoczesnej odsłonie

Święta z Klarą i Dziadkiem do Orzechów

"Dziadek do orzechów" w niezwykłym wydaniu. Tego jeszcze nie było!

Czas Świąt Bożego Narodzenia ma w sobie wiele pięknych tradycji. Jedną z moich ulubionych, takich osobistych, jest coroczne oglądanie "Dziadka do Orzechów" w dzień przed Wigilią. Mam nadzieję, że immersyjna wersja tej klasycznej powieści świątecznej dostarczy najmłodszym, ale też dorosłym, wielu wspaniałych wrażeń. Z tej okazji przygotowaliśmy zabawę technologiczną, która pozwala odwiedzającym na interakcje z projekcjami w czasie rzeczywistym - mówi Joanna Kowalkowska, prezes Zarządu Art Box Experience.

Art Box Experience, mieszczący się w Fabryce Norblina, powróci zimą z nową, spektakularną wystawą. 17 listopada swoją europejską premierę będzie miał "Dziadek do orzechów. Zimowy cud". Immersyjne, czyli pozwalające w pełni zanurzyć się w wykreowanym świecie, widowisko oparte jest na słynnym balecie Piotra Czajkowskiego "Dziadek do orzechów". Tym razem klasyczną opowieść zobaczymy w iście disneyowskim stylu.

Dotykanie projekcji i wchodzenie z nimi w interakcję w czasie rzeczywistym to hit wystaw immersyjnych. Widzowie wystawy "Dziadka do orzechów" będą mogli doświadczyć tego po raz pierwszy w Polsce , dzięki najnowocześniejszym systemowi wideo i animacji.

"Dziadek do orzechów i Król Myszy" to jedna z najlepiej znanych zimowych bajek dla dzieci. Opowiadanie autorstwa E.T.A Hoffmanna pierwszy raz ukazało się drukiem w Berlinie w 1816 roku. Historię rozsławił Piotr Czajkowski, który w 1892 roku oparł na niej swój słynny utwór baletowy.

Balet opowiada przygody siedmioletniej Klary, która podczas nocy bożonarodzeniowej znajduje pod choinką dziadka do orzechów. Ze wszystkich prezentów ten podoba jej się najbardziej, więc zabiera go do swojego domku dla latek. Dziewczynka zasypia i śni o Krainie Słodyczy, w której razem z Księciem, w którego zmienił się Dziadek, musi stawić czoła złowrogiemu Królowi Myszy, który chce zagarnąć dla siebie wszystkie słodycze.