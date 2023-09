Spektakularne widowisko multimedialne na Bemowie. Pokaz świateł, laserów i bemowskich symboli w najbliższą sobotę. Wstęp darmowy

Bemowski Pokaz Multimedialny to pierwsze takie wydarzenie w tej dzielnicy. Show będzie obejmowało pokaz świateł, laserów oraz symboli Bemowa m.in. Misów Bemisiów. A to wszystko w rytm nastrojowej muzyki.

Trochę techniki i człowiek się gubi? Nie tym razem! Zapraszamy na nowoczesny pokaz multimedialny na Bemowie. Zabierzemy Was do świata kolorowych świateł, laserów i bemowskich symboli w towarzystwie muzyki - zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniu Urząd Dzielnicy Bemowo.