Spokojna noc, bez nerwów

Choć stres od zawsze towarzyszy nam na co dzień, jego nadmiar może doprowadzić m.in. do problemów ze snem. Jak im zaradzić?

Według raportu „Stres Polek” przeprowadzonego na zlecenie firmy M.C.M. Klosterfrau Healtcare sp. z o.o. aż 71 proc. z nas w sytuacjach przedłużającego się napięcia czuje się niewyspana. Związane jest to zapewne z tym, że aż 62 proc. Polek na stres reaguje kłopotami z zasypianiem, a 41 cierpi na koszmary nocne. To fatalnie wpływa na nasze zdrowie. Problemy ze snem mogą przyczyniać się do depresji, obniżają odporność, zwiększają ryzyko powikłań kardiologicznych. Dlatego warto walczyć ze stresem, szczególnie wieczorem. Jak to zrobić?

Odczuwanie wdzięczności przygotuje cię do snu

Z badań wynika, że świadome skupianie się na wdzięczności i wyrażanie tej emocji sprawia, że czujemy się szczęśliwsi i spokojniejsi. To doskonale wpływa na zdrowy sen! Dlatego każdego dnia przed pójściem spać pomyśl o pięciu rzeczach, za które jesteś wdzięczna. Może to być uśmiech dziecka, ciepłe kakao, zdrowie, własny kąt. Warto zapisywać sobie te dobre rzeczy, ulotne chwile szczęścia.

Gdy nie możesz zasnąć, ćwicz oddychanie

Rytm oddychania zmienia się pod wpływem myśli i emocji. Gdy zaczynasz odczuwać napięcie nerwowe, twój oddech przyspiesza. Jeśli więc go spowolnisz, twoje ciało odzyska spokój, a ty łatwiej zaśniesz. Rozluźnij więc mięśnie, zamknij oczy i wyobraź sobie, że razem z oddechem uchodzi z ciebie stres.

Budzisz się w nocy? Pomogą ci wizualizacje

Przewracasz się z boku na bok, próbujesz znów zasnąć, ale sen nie nadchodzi… Za to w głowie kołaczą ci miliony niepokojących myśli… Nie poddawaj się im. Skoncentruj się na czymś innym. Przywołaj obrazy miejsc, w których lubisz przebywać las, plaża…Poczuj zapachy, lekki muskający wiatr, słońce i dobre samopoczucie, które ci towarzyszy jednocześnie rozluźniając się. Otulona tym obrazem poczujesz się lepiej, napięcie zacznie cię opuszczać i nadejdzie sen.

Wieczorne rytuały

Na godzinę przed snem nie korzystaj z urządzeń, wyłącz powiadomienia w telefonie

i skup się na wyciszających rytuałach. To ty wiesz najlepiej co działa na ciebie kojąco. Może to będzie ciepła kąpiel, włączony dyfuzor z kilkoma kroplami lawendy, ziołowa herbata, kilka ćwiczeń oddechowych? Sporządź własną listę, spróbuj czasem czegoś nowego, co pozwoli ci po całym intensywnym dniu uspokoić umysł i zasnąć spokojnie.

Melisana Klosterfrau – naturalna moc 12 ziół

Ponad 180 lat temu ma bazie 12 ziół leczniczych powstała Melisana Klosterfrau.

Preparat, który pomaga przy:

• Nadwrażliwości na zmiany pogody,

• Zaburzenia pracy żołądka i jelit na tle nerwowym,

• Mniej nasilonych nerwobólach,

• Wspomagająco, zmniejsza odczuwanie objawów przeziębienia,

• Powysiłkowych bólach mięśni.

Skład Melisany Klosterfrau to unikalna kompozycja olejków eterycznych wydestylowanych z alkoholem mieszanki: liści melisy, kłączy omanu, korzenia arcydzięgla, kłączy imbiru, kwiatów goździków, kłączy galangi, owoców pieprzu czarnego, korzenia goryczki, owocni pomarańczy, kory cynamonowca, kwiatów cynamonowca, owoców kardamonu.

Preparat Melisana Klosterfrau jest dostępny w aptekach, bez recepty:

Melisana Klosterfrau 95 ml - ok. 13,81 zł, 155 ml - ok. 18,73 zł, 235 ml - ok. 26,17 zł

Melisana Klosterfrau, płyn doustny, płyn na skórę. Produkt złożony. Wskazania do stosowania: Stosowanie doustne: Stany złego samopoczucia o podłożu psychosomatycznym z objawami: nadmiernej wrażliwości na zmiany pogody, zaburzenia czynności żołądka i jelit na tle nerwowym (wzdęcia, bóle brzucha). Preparat może być również stosowany wspomagająco jako zmniejszający odczuwanie objawów towarzyszących przeziębieniu i grypie. Stosowanie miejscowo, na skórę: Mniej nasilone nerwobóle i powysiłkowe bóle mięśni. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na substancję pomocniczą (alkohol etylowy). Nie stosować przy owrzodzeniach błony śluzowej żołądka i jelit. Preparat zawiera 66,8% obj. alkoholu etylowego i nie powinien być stosowany u pacjentów z chorobami wątroby, z chorobą alkoholową, osób po urazach mózgu, pacjentów cierpiących na epilepsję, a także u kobiet ciężarnych i karmiących oraz dzieci. Nie stosować na uszkodzoną skórę. Podmiot odpowiedzialny: MCM Klosterfrau Healthcare sp. z o.o.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.