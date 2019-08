Sposób na chłodne wieczory na tarasie i w ogrodzie: promienniki ciepła

Spędzanie czasu w przydomowym ogrodzie lub na tarasie zapewnia doskonały relaks. Nie zawsze jednak pogoda pozwala na komfortowe przebywanie na zewnątrz. Nawet latem zdarza się, że niskie temperatury czy nieprzyjemny chłodny wiatr zmuszają do pozostania w domu. Otwarta przestrzeń nie jest też łatwa do ogrzania i takie urządzenia, jak podgrzewacze gazowe czy lampy grzewcze nie zawsze są w stanie zapewnić ciepło. Jedynym urządzeniem, które doskonale sprawdzi się jako ogrzewanie na taras lub w ogrodzie, jest promiennik podczerwieni.

Jak działają promienniki na podczerwień?

Podstawą zapewniania ciepła przez tradycyjne metody grzewcze jest ogrzewanie powietrza. Na zewnątrz powietrze jest w ciągłym ruchu, szczególnie w wietrzne dni, dlatego też żadne z urządzeń wykorzystujących zjawisko konwekcji (przemieszczanie się cząstek) nie zagwarantuje odpowiednich warunków cieplnych.

Zasady działania promienników podczerwieni opierają się na wykorzystaniu technologii emisji ciepła z wykorzystaniem fal podczerwonych. Promiennik IR nagrzewa się i poprzez wytwarzanie promieniowania podczerwonego dostarcza ciepło bezpośrednio do danej powierzchni - ścian, blatów, mebli oraz ludzkiego ciała. Promienniki podczerwieni działają dokładnie na takiej samej zasadzie, co ogrzewające Ziemię Słońce. To nie powietrze zostaje nagrzane, ale ciepło poprzez fale podczerwone dociera do powierzchni. Ciepło odczuwalne jest więc chwilę po uruchomieniu urządzenia, nawet w otwartej przestrzeni, jak przestrzeń ogrodu czy tarasu. Urządzenia te nie wykorzystują paliwa, do ich funkcjonowania konieczne jest zapewnienie wyłącznie energii elektrycznej. Ogrzewanie promiennikiem jest więc czyste oraz ekologiczne.

Ogrzewanie na podczerwień jest w pełni bezpieczne. Doceniają je szczególnie alergicy. Działanie fal podczerwonych wykorzystywane jest w medycynie i rehabilitacji. Ciepło emitowane przez promienniki jest także bardzo zdrowe dla stawów. Niektóre modele promienników dostarczają także przyjemnego światła, co zwiększa ich funkcjonalność szczególnie na zewnątrz.

Ogrzewanie na podczerwień - komfort cieplny wszędzie i dla każdego

Ogrzewanie wykorzystujące fale podczerwone w emisji ciepła od wielu lat używane jest przez człowieka. Promienniki podczerwieni przemysłowe montowane są jako ogrzewanie do hal i magazynów oraz innych pomieszczeń. O popularności tego typu metody grzewczej świadczy szereg zalet. Główną z nich jest natychmiastowe zapewnianie optymalnych warunków termicznych, gdyż technologia ta nie ogrzewa powietrza, ale skutecznie emituje ciepło na różnego rodzaju powierzchnie. Promienniki umożliwiają więc uzyskiwanie idealnego komfortu cieplnego nie tylko w pomieszczeniach, ale także na świeżym powietrzu. Urządzenia te szeroko wykorzystywane są więc przez restauratorów jako ogrzewanie ogródków restauracyjnych i barowych.

Promienniki na podczerwień są dziś ogólnodostępne, dlatego też na ich zakup decydują się także klienci indywidualni. Sprzęt ten to idealne rozwiązanie jako ogrzewanie na balkon, taras czy do ogrodowej altany. Instalacja promiennika IR umożliwi spędzanie czasu na świeżym powietrzy nie tylko w ciepłe wieczory, ale także przy niskich temperaturach. Ogrzewanie na podczerwień sprawia, że chłód czy wiatr nie będzie w stanie pokrzyżować planów umówionego spotkania rodzinnego czy imprezy na świeżym powietrzu. Promienniki na podczerwień to także idealne rozwiązanie jako ogrzewanie do garażu.

Promiennik IR - prosta instalacja, wygodna obsługa

Elektryczne promienniki podczerwieni to urządzenia, których zaletą jest nie tylko zapewnianie ciepła w każdych warunkach, ale także niezwykle prosty montaż. Sprzęt ten może być instalowany niemal w każdym miejscu. Promiennik IR bez problemu montowane są na podłodze, ścianie, suficie, belce oraz wszędzie tam, gdzie tylko jest to konieczne. Należy wyłącznie pamiętać o bezpiecznej odległości pomiędzy promiennikiem a powierzchnią, którą będzie ogrzewać. Obsługa promiennika jest niezwykle prosta, gdyż nie wymaga użycia żadnych paliw. Zainstalowane urządzenie grzewcze wystarczy podłączyć do sieci elektrycznej i włączyć, by za chwilę odczuwać przyjemne ciepło.

Profesjonalne promienniki podczerwieni - gwarancja najwyższej efektywności

Decyzja o zakupie promiennika powinna iść w parze z dokładnym zbadaniem rynku. Od zakupionego i zainstalowanego urządzenia wymagać się będzie doskonałej wydajności oraz zapewniania idealnego komfortu cieplnego. Dlatego też trzeba wybierać produkty sprawdzone, mające dobre opinie i cieszące się zadowoleniem klientów.

Doskonałej jakości promienniki podczerwieni oferuje firma Technomac. Przedsiębiorstwo dostarcza nowoczesnych rozwiązań marki Heatscope, która doceniana jest przez użytkowników na całym świecie. Urządzenia Heatscope zapewniają idealne warunki termalne w każdej przestrzeni oraz posiadają nowoczesny i atrakcyjny design, przez co stają się także świetnym elementem wystroju.