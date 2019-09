Spotkajmy się na Targach Warsaw Wedding Days. To najlepsze takie wydarzenie w Polsce!

Już niebawem, bo 21 i 22 września odbywają się największe Targi Ślubne w Polsce - Warsaw Wedding Days, których jest Pani ambasadorką. To spore wyzwanie.

Zdecydowanie tak! Natomiast kiedy pojawiła się taka propozycja, żebym została ambasadorką tegorocznej edycji Warsaw Wedding Days, nie zastanawiałam się ani chwili, co więcej mój portal weddingdream.com został partnerem strategicznym tego wydarzenia. W ubiegłym roku, kiedy byłam gościem pierwszej edycji Warsaw Wedding Days bardzo pozytywnie zaskoczyło mnie bogate portfolio wystawców i dopracowany, ciekawy harmonogram wydarzeń. Brałam udział w targach ślubnych w wielu miejscach, również za granicą i muszę przyznać, że Targi w Warsaw Ptak Expo to naprawdę wydarzenie na światowym poziomie.

Dlaczego przyszłe Pary Młode powinny wziąć udział w takim wydarzeniu?

Targi to doskonała okazja do obejrzenia premierowych kolekcji sukien ślubnych, butów i akcesoriów. To tutaj przyszłe Pary Młode zapoznają się z najnowszymi trendami obowiązującymi w modzie ślubnej. Targi to miejsce, gdzie znaleźć można świetnych fachowców, ludzi, którzy budują branżę ślubną i świadczą swoje usługi na najwyższym poziomie. Myślę, że ta dawka wiedzy i inspiracji, którą przyszłe Pary Młode zdobędą podczas targów sprawi, że z łatwością zorganizują swój ślub i wesele marzeń. No i nie będą musiały szukać cukiernika, fotografa czy dekoratora w Internecie - to wszystko znajdą tutaj! Co więcej, wielu wystawców przygotowuje na takie wydarzenia specjalne oferty. W strefie WeddingDream na rok 2020 mamy dla Par Młodych 20% rabatu na wszystkie pozycje z naszego sklepu- również na suknie ślubne!

Podczas Warsaw Wedding Days premierę będzie miał Przewodnik Panny Młodej „Aż do ślubu” Pani autorstwa. Czego jeszcze możemy się spodziewać? Czy jako ambasadorka targów przygotowała Pani jakieś dodatkowe atrakcje?

Tak, to prawda. Długo wyczekiwany przez przyszłe Panny Młode Przewodnik „Az do ślubu” w końcu ujrzy światło dzienne, co ogromnie mnie cieszy. Oprócz kompleksowego plannera przyszłe Panny Młode znajdą w nim także moja autorską książkę- poradnik, w której zawarłam wszystkie informacje niezbędne do organizacji wymarzonego ślubu i wesela. Ale to nie wszystko! Podczas Warsaw Wedding Days odbędzie się premierowy pokaz moich dwóch kolekcji sukien ślubnych.Oczywiście wraz z moim zespołem i twórcami Warsaw Wedding Days od dłuższego czasu pracujemy nad tym, by program targów był jak najbardziej ciekawy. W niedziele odbędzie się też premiera Wedding Dream Academy- jednodniowych szkoleń dla Panien Młodych. Wiele będzie się działo na scenie głównej: porady eksperckie, pokazy ślubnych kolekcji, fryzur czy makijaży, a także spektakularne metamorfozy, które przygotujemy wraz z moim Beauty Teamem- fryzjerami i wizażystami znanymi z moich programów. Serdecznie zapraszam do strefy Wedding Dream, która znajduje się naprzeciwko sceny głównej. To tutaj przyszłe Panny Młode po raz pierwszy będą mogły przymierzyć suknie ślubne z moich premierowych kolekcji, zakupić Przewodnik „Aż do ślubu”, spotkać się ze mną i moim zespołem. Wszystkie odważne pary zachęcam też do wzięcia udziału w castingu do nowego formatu na moim kanale YouTube: Wedding Dream Izabela Janachowska.

Wedding Dream Days to doskonała okazja dla Panien Młodych do spotkania Pani osobiście. Czy znajdzie Pani czas na rozmowę z zainteresowanymi?

Zdaję sobie sprawę z tego, że niektóre Pary Młode będą chciały porozmawiać ze mną osobiście, dlatego też program targów i mojej aktywności ułożony jest w taki sposób, by nie zabrakło czasu na takie spotkania. Bardzo cenię sobie te momenty, w których mogę spotkać się z moimi odbiorcami i zamienić chociaż parę słów, bo są to dla mnie bardzo inspirujące chwile.

Czy zdradzi Pani coś więcej na temat swoich kolekcji sukien ślubnych?

Nie chciałabym zdradzać za wiele. Wszystkie szczegóły poznacie dopiero na targach, na które serdecznie zapraszam. Mogę jedynie powiedzieć, że na sezon 2020 przygotowałam 27 sukienek w dwóch kolekcjach: Izabela Janachowska Collection i Izabela Janachowska Wedding Dream. Znalazły się wśród nich propozycje zarówno dla tych Panien Młodych, które chcą poczuć się jak księżniczki, jak i dla tych, które kochają minimalizm. Nie zabrakło również w moich kolekcjach stylu boho.