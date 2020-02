„Spotkajmy się w Warszawie”. Prezydent Trzaskowski z wizytą w Wawrze

Wawer to, pod względem powierzchni, największa dzielnica Warszawy. I właśnie od niej prezydent stolicy - Rafał Trzaskowski - rozpoczął cykl spotkań z mieszkańcami i zarządami dzielnic pod nazwą „Spotkajmy się w Warszawie”. – W trakcie kampanii obiecywałem mieszkańcom, że do nich wrócę i sprawdzę realizację programu, na który się z nimi umówiłem. Odwiedzę każdą dzielnicę naszego miasta, by to zobowiązanie wypełnić - tłumaczy Rafał Trzaskowski. - W każdej dzielnicy stworzę zespoły robocze, aby wzmocnić zarządy dzielnic i umożliwić rozwiązanie kluczowych dla danego obszaru problemów, dotyczących np. transportu, bezpieczeństwa, ekologii czy klimatu - dodaje. Wpisuje się to w badania i strategię Warszawa 2030, a przede wszystkim w światowe trendy urbanistyczne. Coraz większą rolę w miastach odgrywać będą dzielnice i poszczególne centra lokalne.

CZYSTE POWIETRZE

Dwudniową wizytę w Wawrze Rafał Trzaskowski rozpoczął od budynku komunalnego przy ulicy Patriotów, który w zeszłym roku przeszedł termomodernizację. Wewnątrz zainstalowana została nowoczesna pompa cieplna, która pozwoli na oszczędności dla mieszkańców, a także pozytywnie wpłynie na środowisko. Następnie prezydent udał się do nowego budynku komunalnego, przy ul. Bambusowej. To projekt pilotażowy, zbudowany w nowoczesnej technologii. Nowy budynek komunalny realizuje dwa cele: zwiększa zasób miejskich lokali i ogranicza zużycie energii, przyczyniając się do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. - Tymi inwestycjami odpowiadamy na pilną potrzebę warszawiaków, jaką jest rozwój bazy mieszkaniowej w naszym mieście - mówił na miejscu.

Wizyta była zarazem okazją do rozmowy na temat największego problemu Wawra, czyli smogu i złej jakości powietrza. W całej Warszawie znajduje się około 18 tysięcy tzw. kopciuchów (nieekologicznych pieców grzewczych), z czego najwięcej w Wawrze. Do tej pory zinwentaryzowano 1800 takich pieców, ale - według danych miasta - na terenie dzielnicy może być ich nawet dwa razy więcej.

Jeszcze dwa lata temu aż 700 „kopciuchów” mieściło się w budynkach komunalnych. Do dziś zlikwidowano 382 z nich, a w ciągu dwóch lat znikną wszystkie. Wynika to również z mazowieckiej uchwały antysmogowej, która zakazuje palenia w tego typu piecach od 2023 roku.

– To między innymi ze względu na potrzeby Wawra znacząco podnieśliśmy dotacje na wymianę pieców oraz przyspieszyliśmy wymianę „kopciuchów” w budynkach komunalnych. Chcę podkreślić, że dążymy również do likwidacji tych, które nie należą do miasta – mówił Rafał Trzaskowski.

Przypomnijmy, że od tego roku na zmianę „kopciucha” można dostać do 100% dofinansowania od miasta. To oznacza, że Warszawa praktycznie w całości pokrywa koszty inwestycji, np. instalacji pieca gazowego, pompy ciepła czy przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Dodatkowo stolica wspiera finansowo mieszkańców, którzy

chcą korzystać z odnawialnych źródeł energii, takich jak panele fotowoltaiczne czy turbiny wiatrowe. Na terenie Wawra z dotacji na wymianę „kopciucha” skorzystało już 269 osób. W tym roku z terenu dzielnicy złożono już 141 wniosków.

JAK ZMIENIA SIĘ WAWER?

Wizyta prezydenta Trzaskow skiego w Wawrze była okazją do porozmawiania o priorytetach dzielnicy. W tym rejonie wzmocniona ma zostać komunikacja miejska. W drugiej połowie roku, po zakończeniu remontu na Trakcie Lubelskim, częściej kursować będzie linia 142. Po otwarciu pierwszej nitki mostu Południowego (w ramach Południowej Obwodnicy Warszawy), uruchomiona zostanie linia roboczo określana jako 319, która połączy Wawer

ze stacją metra na Ursynowie. Znacząco skróci ona dojazd mieszkańców do zachodnich dzielnic miasta. Ratusz obiecuje również przeznaczenie nowych, większych pociągów do obsługi kursów SKM.

Komunikacja w Wawrze poprawi się także ze względu na remonty dróg. W połowie roku przejedziemy poszerzonym Traktem Lubelskim, który łączyć się będzie m.in. z wiaduktem mostu Południowego. Kontynuowany będzie także proces utwardzania dróg gruntowych. W zeszłym roku w Wawrze taką modernizację przeszło 25 ulic, o łącznej długości 7 kilometrów.

Jeśli chodzi o inwestycje, warto dodać, że w 2019 otwarto nowe skrzydło szkoły nr 128 przy Kadetów. Korzysta z niego 150 dzieci, a budynek jest dobrym przykładem ekologicznej

polityki miasta, ponieważ na dachu zainstalowano panele fotowoltaiczne. Podobne będą w tym roku montowane na dachach: Urzędu Dzielnicy Wawer, Wawerskiego Centrum Kultury, liceów przy ul. Halnej i Alpejskiej i przedszkoli przy Trakcie Lubelskim, Korkowej i Wilgi.

Aż 401 mln zł – do 2025 roku – przeznaczonych zostanie na rozwój infrastruktury wodociągowej. Wawer, jeśli chodzi o kanalizację, do tej pory odstawał od innych dzielnic Warszawy. Sukcesywna poprawa następuje od 2007 roku, gdy rozpoczęto pierwszy program zmian. Wtedy w dzielnicy były 5923 przyłącza, teraz jest ich 12473, a MPWiK już instaluje kolejne. W tym celu powołany został nawet specjalny zespół koordynacyjny.

Kluczowym punktem wizyty prezydenta w Wawrze było spotkanie z mieszkańcami, podczas którego rozmawiali o rozwoju i przyszłości dzielnicy. Salę Wawerskiego Centrum Kultury wypełniło pół tysiąca osób. – Duża frekwencja, wiele ważnych pytań i cennych uwag, a przede wszystkim mnóstwo troski o sprawy swojej dzielnicy i swojego miasta. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli porozmawiać ze mną o planach i wyzwaniach, z którymi razem zmierzymy się w Wawrze – mówił prezydent Rafał Trzaskowski.

Następną dzielnicą, którą odwiedzi prezydent w ramach akcji „Spotkajmy się w Warszawie”, będzie Ursynów.