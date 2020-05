Spotkania pod chmurką w Warszawie. Nowe wytyczne dotyczące zgromadzeń: możliwe do 150 osób

- Luzowanie jednych obostrzeń powoduje, że będziemy zwracać uwagę na inne. Np. możliwe będzie zgromadzenie się w plenerze do 150 osób, ale konieczne będzie, by uczestnicy zgrupowania zachowali dwumetrowy odstęp - tłumaczy nam mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Sanepid będzie przedstawiał rekomendacje, gdzie ze względu na sytuację epidemiologiczną zgromadzenia lub koncerty plenerowe nie powinny się odbywać. Ostateczna decyzja należy jednak do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Od soboty 30 maja w przestrzeniach otwartych dozwolona jest organizacja zgromadzeń, a także koncertów plenerowych, w których bierze udział do 150 osób. Uczestnicy muszą jednak zasłaniać usta i nos lub zachować 2-metrowy dystans społeczny.

- Przy czym tak jak do tej pory policjanci będą kierowani do patroli przestrzeni publicznej. Jeśli chodzi o lokale gastronomiczne, lokale weselne, sklepy, kina, itp., to takie obiekty sprawdzamy tylko w razie zgłoszonej interwencji bądź sygnałów czy zgłoszeń o konkretnych naruszeniach pod danym adresem. Kontynuujemy także kontrole osób na kwarantannie w miejscu zamieszkania - kwituje rzecznik KWP.

Przypomnijmy, że przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni - ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach.

Na razie maseczki nadal są obowiązkowe w przestrzeni publicznej. Niektórzy o tym zapominają bądź świadomie łamią zakazy. - W środę pouczyliśmy 126 osób w związku ze złamaniem obowiązku zasłaniania twarzy, nałożyliśmy za to 8 mandatów, a w stosunku do 12 osób skierowaliśmy wniosek o ukaranie do sądu - tłumaczy mł. insp. Gleń.

