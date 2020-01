Spotkanie z samoyedami na FestivALL Pasji w Novotel Warszawa Centrum

Cała gromadka wesołych samoyedów z hodowli Arctic Challenge czeka żeby dać Wam masę szczęścia i miłości! A ich opiekunka, Pani Iwona, chętnie opowie o radości jaką daje codzienne życie z samoyedami oraz unikalnym charakterze każdego psa.

Psiaki z tej hodowli to multichampiony - zdobyły liczne nagrody w kraju i za granicą. Samoyedy - podobnie jak husky - pochodzą z terenów Syberii, ale zamieszkiwały również północną Rosję. Są towarzyskie, przyjazne, energiczne i łagodne w stosunku do ludzi i dzieci!

Kiedy: Sobota, 1 lutego od godz. 11.00 do 19.00

Gdzie: Novotel Warszawa Centrum

Wejście: Bezpłatne

W Novotelu Warszawa Centrum odbywa się 1 lutego FestivALL Pasji podczas którego sieć hoteli Accor świętuje razem z gośćmi i lokalną społecznością nową odsłonę programu lojalnościowego ALL.

Atrakcje jakie przygotowane są poza spotkaniem z samoyedami to m.in.:

✔️ Spotkanie z Ewę Chojnowską-Lesiak – prowadząca bloga „Szpilki w plecaku”, która opowie o swoich zaskakujących przygodach w Etiopii oraz podzieli się swoim autorskim rankingiem podróżniczym

✔️Spotkanie z Marcinem Gienieczko - podróżnik i sportowiec podzieli się opowieściami ze swoich ekstremalnych wypraw na nartach po Syberii oraz w canoe po Amazonce.

✔️Strefa gastronomiczna z pysznym jedzeniem z różnych części świata. Czeka na was m.in. pizza wypiekana na żywo, burgery oraz tajski street food.

✔️Targi wina i niesamowita, wypalana przez nas na miejscu kawa Wise Cafe.

✔️Jak wyglądało życie w latach 70. w Polsce Ludowej? Przekonaj się na własnej skórze w… Escape Roomie zorganizowanym w jednym z pokoi hotelowych. Nie chcemy straszyć, ale kto nie znajdzie wyjścia, zostanie w tej epoce na zawsze…

✔️Tego dnia dzielimy się naszą pasją do hotelarstwa! Odkryj sekretne zakątki Novotel Warszawa Centrum i zobacz jak pracujemy od kuchni.

✔️Weź udział w turnieju w FIFĘ lub oglądaj zmagania innych na dużym ekranie. Startujemy co godzinę tak żeby każdy mógł wziąć udział w zabawie!

Na koniec zabawy przeznacz zebrane pieczątki na karmę dla zwierzaków ze schroniska lub przelej je w formie punktów Rewards na swoje konto ALL i wykorzystuj podczas noclegów oraz w restauracjach hotelowych!

Więcej szczegółów w wydarzeniu na Facebooku dostępnym pod tym linkiem: https://www.facebook.com/events/212554509768951/