Spowiedź w czasie pandemii. Ksiądz wysłuchuje wiernych przez zafoliowane okno w Lesie Bielańskim. ''Proszę zastukać kołatką''

W związku z pandemią koronawirusa również Kościół musi działać na wyjątkowych zasadach. Duchowni, próbując dostosować się do nowej sytuacji, przenoszą swoje działania do Internetu, gdzie m.in. transmitują msze święte. Jednak nie wszystkie aspekty duchowne udaje się przenieść do przestrzeni wirtualnej - nie jest możliwa spowiedź online. Proboszcz parafii w Lesie Bielańskim znalazł więc nietypowy sposób, jak umożliwić ją wiernym w czasie pandemii. Szczegóły poniżej.

Chcesz się wyspowiadać? Przyjdź do Lasu Bielańskiego i zastukaj kołatką Kilka dni temu rzecznik Episkopatu Polski, ks. Paweł Rytel-Andrianik, oznajmił, że nawet w czasach pandemii nie jest możliwa spowiedź przez telefon lub Internet. ''Zgodnie z dokumentem Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu w przestrzeni wirtualnej nie ma sakramentów'' - przypomniał. Księża szukają więc różnych sposobów na udzielanie spowiedzi wiernym. Proboszcz parafii bł. Edwarda Detkensa w Lesie Bielańskim, ksiądz Wojciech Drozdowicz, udziela rozgrzeszenia przez szczelnie zafoliowane okno pustelni (pustelnia kamedulska nr 9, za kościołem i karuzelą J. Wilkonia). Spowiedź ''przez okno'' jest dostępna codziennie w godz. 9.00-15.00 z wyjątkiem niedziel. - Proszę mnie wzywać dźwiękiem kołatki - apeluje ksiądz.



Nie tylko sama forma spowiedzi jest niezwykła. Oryginalnym pomysłem było także umieszczenie przy oknie do spowiadania wielkiej repliki tryptyku Hieronima Boscha pt. ''Wóz z sianem'' - na poszczególnych częściach obrazu znajdują się wizje raju, ziemskiego życia i piekła. Msza święta online Jeżeli chcecie uczestniczyć we mszach świętych z Bielan, macie taką możliwość codziennie. Transmisje znajdziecie na Facebooku ''ks. Wojciech Drozdowicz'' lub ''Las Bielański''. W niedziele transmisja na żywo zaczyna się o godz. 11.00, a w dni powszednie o 12:00.