Sprawdź 8 propozycji na doskonały prezent ślubny

Naczynia i wyposażenie mieszkania? Zdjęcia upamiętniające najciekawsze wspólne chwile? A może naręcza kwiatów albo eleganckie butelki z alkoholem? Idąc na ślub bliskich nam osób z pewnością chcielibyśmy, aby Para Młoda w tym dniu czuła się wyjątkowo. Co zrobić, żeby ślubny prezent od nas na długo zapadł nowożeńcom w pamięć? Warto postawić na wspomnienia! Podpowiadamy, jak to zrobić i wybrać odpowiedni prezent na ślub.

Weekend dla dwojga

W codziennym pędzie trudno znaleźć chwilę dla siebie. Nie wszyscy mogą też pozwolić sobie na przykład na tygodniowy urlop. Jak sprawić, żeby gorące w dniu ślubu uczucie nie przygasło? Doskonałym pomysłem na prezent ślubny będzie weekend dla dwojga. Jeden lub dwa noclegi z wyżywieniem w jednym z siedemnastu najpiękniejszych zakątków Polski, a do tego pełna gama atrakcji. Wieczór pełen relaksu w hotelowym basenie lub saunie, wycieczka na Szczeliniec Wielki, rejs szlakiem mazurskich jezior... Oto tylko niektóre propozycje na spędzenie dwóch dni, których nowożeńcy długo nie zapomną.

Jazda quadem dla dwojga

Kurz, szum wiatru w uszach i adrenalina – brzmi mało romantycznie? Nie, jeśli za kierownicą siedzi para zakochanych. Nowożeńcom żądnym przygód z pewnością spodoba się niecodzienny prezent, jakim jest wspólna jazda quadami. Jeśli wiesz, że Para Młoda zamiast randki w kinie czy teatrze woli odrobinę sportów ekstremalnych – to idealny prezent ślubny.

Wieczór japoński – kolacja sushi

Wyprawa do Kraju Kwitnącej Wiśni w jeden wieczór? Dzięki temu prezentowi to możliwe! Jeśli para młoda to prawdziwi globtroterzy żądni przygód, z pewnością ucieszy ich właśnie taki podarunek. Perfekcyjne połączenie ryżu, warzyw i świeżej ryby, a do tego klimat rodem z Dalekiego Wschodu. Egzotyczna mieszanka przypraw i cierpki smak sake sprawią, że ten wieczór będzie wyjątkowy. Kto wie, może w głowach obdarowanych nowożeńców narodzi się dzięki niemu plan dalekiej, wspólnej podróży?

Relaks w Grocie Solnej dla dwojga

A gdyby tak móc zadbać o ciało i ducha w naprawdę romantycznej atmosferze? Motyle w brzuchu i przyspieszone bicie serca towarzyszą miłości na co dzień. Czasami warto jednak wyrównać oddech, oczyścić umysł i rozluźnić mięśnie. Pomoże w tym intymna atmosfera groty solnej, a żeby młodzi małżonkowie mogli się tam udać, wcale nie trzeba wysyłać ich do Wieliczki! Relaks w grocie solnej dla dwojga to weselny upominek, który w dowolnym momencie przyniesie zakochanym wspólną chwilę wytchnienia.

Poznaj strzelanie dla dwojga

Wybór prezentu ślubnego to okazja do puszczenia wodzów fantazji. Kto wie, być może to właśnie dzięki niemu nowożeńcy spróbują czegoś, czego jeszcze nigdy nie robili? Pozwól parze młodej poczuć się jak legendy z filmów akcji! Krótkie szkolenie teoretyczne, a potem ramię w ramię – strzelanie z kultowych modeli broni palnej z całego świata. Taki prezent ślubny to gwarancja udanej randki.

Spływ kajakiem dla dwojga

Dzika natura, szum rzeki, śpiew ptaków... Brzmi jak bajka? Nic bardziej mylnego! Nikogo nie trzeba chyba przekonywać, że nic tak nie zbliża do siebie ludzi, jak wspólny, aktywnie spędzony czas. Dzięki voucherowi na spływ kajakiem dla dwojga, zamiast kolejnego popołudnia przed telewizorem, Para Młoda będzie mogła spędzić czas razem, a do tego nauczyć się czegoś całkiem nowego. Mówi się, że ślub to początek wspólnej drogi. A gdyby tak móc... przepłynąć choćby jej odcinek?

Włoska kolacja dla dwojga

O tym, że Wenecja czy Werona to miasta zakochanych, nikogo chyba nie trzeba przekonywać. Doskonałym wstępem do romantycznej (włoskiej) podróży poślubnej będzie natomiast kolacja dla dwojga w stylu dolce vita. Wina wprost ze słonecznych plantacji, domowy makaron pełen aromatycznych ziół, pizza z opalanego drewnem pieca... Czy trzeba czegoś więcej? Kulinarna podróż do kolebki kultury śródziemnomorskiej to przepis na niezapomniany prezent dla Młodej Pary.

Skomponujcie własne perfumy

„Perfumy są czymś innym, są dobiciem serca” – pisał Emanuel Ungaro, francuski projektant mody. A co, gdyby móc stworzyć własny, samodzielnie skomponowany zapach i obdarować nim ukochaną osobę? Spędzony w ten sposób wieczór będzie niezapomnianą randką, a taki prezent ślubny z pewnością przyniesie Parze Młodej wiele wspomnieć. Dzięki niemu, nowożeńcy będą mogli mieć cząstkę ukochanej osoby zawsze przy sobie. Czy może być coś bardziej romantycznego?