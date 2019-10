Sprawdź w 4 krokach, jak wybrać najlepszą dietę pudełkową!

Wybierając catering dietetyczny w Warszawie, musisz mieć świadomość, że czeka Cię dość trudne zadanie. Firm oferujących takie usługi w stolicy jest bardzo dużo, a każda z nich proponuje przeróżne programy żywieniowe. Według specjalistów najważniejsze jest, żeby dieta pudełkowa była odpowiednio zbilansowana – bez względu na to, czy jest odchudzająca, czy np. wegańska. Poniżej podpowiadamy, na co jeszcze zwrócić uwagę podczas wyboru dostawcy i samego jadłospisu.

4 najważniejsze kwestie przy wyborze diety pudełkowej

Powodem, dla którego wiele osób decyduje się na gotową dietę z dowozem do domu, jest najczęściej wygoda oraz chęć zmiany sposobu odżywiania. Jedni chcą zrzucić kilka kilogramów, inni spróbować kuchni roślinnej, a jeszcze kolejni po prostu zacząć jeść posiłki zgodne z zasadami zdrowego żywienia. Osiągnięcie tych celów jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy dobrze wybierze się firmę cateringową oraz samą dietę pudełkową. Podczas porównywania ofert wystarczy skupić się na czterech kwestiach, by dopasować ofertę idealnie do swoich potrzeb.

Określenie celu diety

Zanim zdecydujesz, która dieta pudełkowa będzie dla Ciebie najlepsza, zastanów się, co dzięki niej chcesz osiągnąć. Najczęściej catering dietetyczny ma pomóc w:

• redukcji masy ciała,

• odpowiedniej podaży kalorii przy aktywności fizycznej,

• eliminacji glutenu bądź laktozy, zdrowym odżywianiu.

Określenie celu diety jest niezbędne do tego, aby wybrać jej rodzaj. Warto pamiętać, że najlepsze firmy zazwyczaj nie oferują pod tym względem dużego wyboru, lecz specjalizują się w określonych programach żywieniowych. Dzięki temu ich menu jest lepiej dopracowane pod względem zbilansowania składników odżywczych i różnorodności dań.

Dopasowanie diety pod względem kaloryczności

Niezwykle ważne jest, by dieta była dopasowana pod względem Twojego zapotrzebowania energetycznego. Zależy ono od wielu indywidualnych czynników, takich jak:

• wiek,

• płeć,

• waga,

• czy styl życia.

Określenie liczby kalorii, jaką potrzebuje Twój organizm, powinno być punktem wyjścia do wyznaczenia kaloryczności dziennej posiłków w danym modelu żywieniowym. Przykładowo, jeśli Twoje zapotrzebowanie energetyczne wynosi 1700 kcal, to chcąc zredukować masę ciała, powinieneś wybrać jadłospis o mniejszej kaloryczności – np. 1500 kcal. Dobre firmy oferujące catering dietetyczny w Warszawie proponują pomoc w wyznaczeniu powyższego wskaźnika i mają różne warianty jadłospisu pod względem liczby kalorii. Czysta Micha udostępnia w tym celu specjalny kalkulator online i ma 4 rodzaje diety pudełkowej różniące się nie tylko kalorycznością, ale także liczbą posiłków w ciągu dnia.

Różnorodność i smak posiłków

Żadna dieta nie będzie skuteczna, jeśli nie będzie prowadzona odpowiednio długo. Niestety wiele osób zbyt szybko rezygnuje z programu dietetycznego, a najczęstszą tego przyczyną jest po prostu monotonne menu. Dla firm cateringowych jest to dość duży problem, ponieważ trudno dogodzić wszystkim klientom pod względem gustów kulinarnych. W firmie Czysta Micha znaleźliśmy na to proste rozwiązanie – każda nasza dieta pudełkowa ma bardzo zróżnicowany jadłospis, w którym znajdziesz dania z kuchni całego świata. Wysokiej jakości produkty, aromatyczne przyprawy i brak chemicznych dodatków – to sekret smaku naszych dań, a także tego, że nasi Klienci bez trudu wytrzymują nawet długie programy dietetyczne i osiągają swój cel.

Organizacja dostaw i elastyczność oferty

Jeśli interesuje Cię dieta z dowozem w Warszawie, musisz zwrócić uwagę na obszar dostaw i sposób zamawiania cateringu. Ponieważ stolica jest rozległa, poszczególne firmy działają w wybranej jego części – dzięki temu klienci mogą liczyć na terminowe dostarczanie zawsze świeżych posiłków. W przypadku Czystej Michy obszar dostaw obejmuje lewobrzeżną część miasta.

Jeszcze ważniejszą kwestią jest elastyczność oferty. Niektóre firmy wymagają zamawiania usługi w cyklach tygodniowych lub od razu miesięcznych. Korzystniejsza wydaje się możliwość samodzielnego ustalania terminów dostaw w poszczególnych dniach, tak jak proponuje to Czysta Micha. Dzięki temu nie musisz płacić za dostawę posiłków w dniu, w którym np. wyjeżdżasz w delegację.

Teraz wybór wydaje się prostszy, prawda?

Korzystanie z cateringu dietetycznego to dzisiaj idealne rozwiązanie dla osób, które chcą odżywiać się według konkretnego modelu żywieniowego, a nie mają czasu na samodzielne przygotowywanie posiłków. Pamiętaj, że dieta pudełkowa powinna być jak najlepiej dopasowana do potrzeb i organizmu – w przeciwnym wypadku po prostu nie zadziała.