Sprzedaż firmy - jak to zrobić krok po kroku?

W jaki zatem sposób powinna zostać dokonana sprzedaż przedsiębiorstwa, na co zwrócić szczególną uwagę i jak wygląda ten proces krok po kroku? Na te i inne pytania dotyczące zgodnego z prawem zbycia przedsiębiorstwa odpowiadamy poniżej w oparciu o informacje uzyskane od specjalistów z warszawskiej kancelarii prawnej Kosmal&Kwiatkowski.

Przyczyny chęci sprzedaży firmy?

Potencjalnych powodów zainteresowania sprzedażą firmy może być wiele, warto jednak wymienić przynajmniej te najczęściej spotykane. Jedną z najpopularniejszych przyczyn są problemy finansowe i wynikająca z nich chęć zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej oraz odzyskania przynajmniej części środków zainwestowanych w rozwój firmy.

Niejednokrotnie zdarza się także, iż bezpośrednia konkurencja oferuje atrakcyjną cenę za sprzedaż przedsiębiorstwa, jeśli ma ono ugruntowaną pozycję na rynku i cieszy się dobrymi opiniami klientów. Jest to jedna z nielicznych sytuacji, gdy sprzedaż firmy z długami może okazać się nie tylko zupełnie bezproblemowa, ale także niezwykle opłacalna z perspektywy sprzedającego.

Równie często głównym motorem działań podejmowanych w kierunku wystawienia firmy na sprzedaż jest chęć przejścia na emeryturę przez właściciela lub głównego udziałowca danego podmiotu. Dość powszechnie spotykaną przyczyną sprzedaży firmy jest również chęć zmiany branży (czasem radykalna) i rozpoczęcia działalności od nowa w zupełnie nowym otoczeniu rynkowym. Rzecz jasna powyższe przykłady w żaden sposób nie wyczerpują wachlarza powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na zbycie firmy – pokazują jedynie, jak różne przyczyny mogą stać za tym faktem.

Proces sprzedaży przedsiębiorstwa, jak wygląda?

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem każda firma, niezależnie od jej wielkości, może być przedmiotem obrotu prawnego. Jedną z najczęściej podejmowanych czynności prawnych w odniesieniu do firm jest ich sprzedaż, przy czym należy zauważyć, że sprzedać można zarówno całe przedsiębiorstwo, jak też jego zorganizowaną, dostatecznie wyodrębnioną i zorganizowaną część.

W tym drugim przypadku musi to być jednak część wyodrębniona w taki sposób, by być w stanie realizować konkretne zadania gospodarcze w sposób samodzielny i niezależny. Niezależnie jednak od tego, czy chcemy sprzedać całą firmę, czy jedynie jej część, niezbędne jest spełnienie pewnych warunków i zachowanie określonych procedur.

Najważniejszą kwestią na początek jest stuprocentowa pewność, że wszystkie składniki sprzedawanego przedsiębiorstwa faktycznie należą do właściciela tej firmy, ponieważ w polskim porządku prawnym nie istnieje możliwość dokonania sprzedaży cudzej rzeczy bez zezwolenia.

Wycena majątku

To, na ile wycenia swoją firmę jej właściciel i jaka kwota jest dla niego satysfakcjonująca, w znakomitej większości przypadków nie odzwierciedla rzeczywistej wartości rynkowej danego przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego, kiedy nie ma już żadnych wątpliwości co do tego, kto jest właścicielem poszczególnych składników majątku firmy wystawianej na sprzedaż, niezbędne jest dokonanie rzetelnej i skrupulatnej wyceny ich wartości.

Co szczególnie ważne w tym kontekście, trzeba pamiętać o tym, że na sumaryczną wartość danego przedsiębiorstwa mają wpływ nie tylko składniki majątku, które łatwo wycenić (jak np. ruchomości czy nieruchomości), ale także technologie, produkty czy nawet sama marka, jej pozycja rynkowa oraz renoma.

Eksperci z kancelarii Kosmal&Kwiatkowski podkreślają, iż to właśnie od tego etapu zależy bezpośrednio cena, jaką za dane przedsiębiorstwo będzie mógł uzyskać jego właściciel – oraz zwracają uwagę na fakt, że z reguły nie będzie to kwota, na którą wycenia biznes jego właściciel.

Uporządkowanie dokumentacji

Rzetelne i dokładne prowadzenie dokumentacji firmy w zakresie finansowym oraz prawnym powinno być nawykiem każdego szanującego się przedsiębiorcy, ponieważ znacznie ułatwia zawarcie atrakcyjnej finansowo umowy sprzedaży przedsiębiorstwa w chwili, gdy właściciel zdecyduje się na sprzedaż.

Wynika to z faktu, że klarowna, przejrzysta dokumentacja to najlepsze świadectwo tego, w jaki sposób dany biznes był prowadzony. Braki w fakturach zakupowych, niewystawianie umów czy załatwianie różnych kwestii „na gębę” to czynniki, które w drastyczny sposób mogą zmniejszyć wartość firmy i stać się koronnym argumentem w trakcie negocjacji kwoty podczas zawierania umowy sprzedaży firmy.

Oczywiście można i należy podjąć próbę uporządkowania dokumentacji w firmie przed kontaktem z potencjalnymi inwestorami, jednak w wielu przypadkach jest to po prostu niewykonalne z powodu ogromu zaniedbań – warto więc podejść do sprawy perspektywicznie i prowadzić niezbędną dokumentację tak, by stała się wizytówką przedsiębiorstwa.

Warto przygotować strategię dalszego rozwoju

Ponieważ często na sprzedaż firmy decydują się osoby, które nie mają zamiaru prowadzić dalej działalności gospodarczej lub prowadzić ją w innej branży, nie należy do rzadkości sytuacja, w której sprzedawana firma nie ma sprecyzowanej jakiejkolwiek strategii rozwoju. Eksperci z kancelarii Kosmal&Kwiatkowski podkreślają, że warto taką strategią dysponować – zarówno w perspektywie krótko-, jak i długofalowej, ponieważ to kolejny czynnik, który może znacząco podnieść wartość firmy.

Dobrze skonstruowana i przemyślana strategia jest nie tylko dowodem na to, iż firma była prowadzona z myślą o nieustannym rozwoju, ale także zapewnia inwestorowi bazę, na której może on zbudować własną wizję przyszłości zakupionej firmy.

Analiza ofert i przygotowanie umów

Atrakcyjna oferta sprzedaży firmy bez wątpienia przyciągnie uwagę wielu potencjalnych inwestorów, z których każdy będzie się starał wynegocjować możliwie najlepsze dla siebie warunki zakupu sprzedawanego przedsiębiorstwa.

W takiej sytuacji dobrym pomysłem może okazać się skorzystanie z usług zewnętrznych doradców, którzy pomogą właścicielowi nie tylko dokładnie przeanalizować uzyskane oferty zakupu, ale także skrupulatnie zbadają zapisy w umowach przewidzianych do podpisania na etapie finalizacji transakcji.

Szczególnie dotyczy to umowy o zachowanie poufności, od podpisania której powinno się zaczynać proces sprzedaży firmy zainteresowanemu kupującemu. Warto również dodać, że wsparcie ze strony doświadczonych doradców zwykle chroni przed sprzedażą firmy nieuczciwemu inwestorowi – specjaliści są w stanie bez większego problemu zweryfikować wiarygodność finansową danego inwestora oraz jego zdolność do skutecznego zamknięcia transakcji.

Zaufaj doświadczonym doradcom

Już nawet powyżej przytoczony przykład pokazuje dość jasno, że bez wsparcia doradców sprzedaż firmy może przysporzyć wielu problemów. Są to jednak kłopoty, których można w łatwy sposób uniknąć, decydując się na powierzenie specjalistom nadzoru nad całokształtem spraw związanych ze sprzedażą firmy.

Ułatwia to nie tylko wynegocjowanie możliwie najkorzystniejszych warunków sprzedaży z inwestorem, ale przede wszystkim zmniejsza do niezbędnego minimum wysiłek, jaki musi włożyć właściciel sprzedawanego podmiotu gospodarczego w sfinalizowanie transakcji sprzedaży.

Eksperci z kancelarii Kosmal&Kwiatkowski to prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, którzy specjalizują się w doradztwie restrukturyzacyjnym. Uczestniczyli w największych procesach restrukturyzacyjnych w Polsce, obejmujących dziesiątki spółek prawa handlowego o wartości kilkuset milionów złotych, posiadają również bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz pozyskiwania inwestorów.

Eksperci z kancelarii Kosmal&Kwiatkowski to prawnicy z wieloletnim doświadczeniem, którzy specjalizują się w doradztwie restrukturyzacyjnym. Uczestniczyli w największych procesach restrukturyzacyjnych w Polsce, obejmujących dziesiątki spółek prawa handlowego o wartości kilkuset milionów złotych, posiadają również bogate doświadczenie w zakresie zarządzania finansami oraz pozyskiwania inwestorów.