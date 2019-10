KOLEJ W SKALI 1:87

W dniach 19-20 października Stacja Muzeum po raz czwarty zaprezentowała dużą makietę kolejową w skali 1:87. Pasjonaci miniaturowej kolei mogli podziwiać wyjątkową wystawę, na którą składały się stacje kolejowe wykonane w mikro wersji. Wydarzeniu towarzyszył szereg atrakcji dla najmłodszych. Fani kolei spędzili aktywnie czas z animatorami w kąciku zabaw Robot Trains, przygotowanym przez dystrybutora zabawek COBI, wydawnictwo Egmont oraz TVP ABC. Dzieci i rodzice sklejali kartonowe lokomotywy na warsztatach Kartonowej Kolei. Wystawa była także okazją do zaprezentowania nowości sklepu modelarskiego Świat Modeli KoTeBi oraz jednego z czołowych producentów modeli kolejowych na świecie - firmę PIKO, która pokazała wagony pasażerskie z rodziny 111/112A i lokomotywę elektryczną EU44-005 (husarz) w barwach PKP Intercity oraz lokomotywę spalinową ST44-1231 (gagarin) w barwach PKP Cargo.

PREMIERA - STACJA PIASKI KRÓLEWSKIE

Podczas wystawy swoją premierę miała stacja Piaski Królewskie, która w rzeczywistości działała na terenie Puszczy Kampinoskiej. Od 1923 roku pełniła funkcję załadunkową drewna i tarcicy z pobliskiego tartaku (działającego od 1905 r. do połowy lat 60tych). Załadunek transportowany był do Sochaczewa. Przy tartaku działała kolejka leśna o prześwicie toru 600 mm, którą przewożono drewno z głębi puszczy. Jeszcze do początku lat 90tych Piaski Królewskie były ostatnią stacją turystycznego pociągu retro z Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie. - Budowa makiety zajmuje mi około tygodnia. Oczywiście nie liczę czasu potrzebnego na gromadzenie materiału, co często zajmuje długie tygodnie, a nawet miesiące. Zamawiamy poszczególne elementy i po około 7 dniach makieta jest gotowa. Oczywiście wymaga to ogromu cierpliwości - mówi Jarosław Ruszkowski z pracowni Makiety i Dioramy Kolejowe.

KOLEJOWE PEREŁKI

Kolejną perełką makiety, która przyciągnęła uwagę odwiedzających, był przystanek przesiadkowy Leśnica Wąskotorowa. W tym miejscu kończy się tor normalny, a pasażerowie przesiadają się na kolej wąskotorową. - Wszystkie makiety budowane są w ten sposób, że powierzchnia czołowa jest znormalizowana i dzięki temu możemy je łączyć z dowolną makietą, która ma zachowaną tę samą normę. Dlatego te makiety nazywane są modułowymi. Dzisiaj jest również z nami kilku „maszynistów”, którzy prowadzą składy pociągów po całej makiecie - powiedział Jacek Słoma z Niezależnego Kolejowego Projektu Modelarskiego. Najbardziej atrakcyjnym elementem tej wystawy była prezentacja stacji Pleszyn, na której układ torowy występuje w splocie toru normalnego i toru wąskiego. Projekt był inspirowany istniejąca stacją Pleszew w województwie wielkopolskim. Pozostałą część makiety stanowił szlak wąskotorowy utrzymany w typowo polskim klimacie. Ta część wystawy inspirowana była kolejką bieszczadzką, która jest najwyżej położoną linią wąskotorową w Polsce. Ciekawym elementem tego szla

ku jest nowo zbudowany moduł z betonowym mostem w okolicach Cisnej. Następna impreza kolejowa w Stacji Muzeum już 23-24 listopada. Będzie się działo.