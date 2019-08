Stacja Powązki. Trwa budowa peronu. Otwarcie jeszcze w tym roku

Oddana jesienią 2018 roku linia obwodowa to kluczowa inwestycja kolejowa w stolicy. Dzięki niej pasażerowie mogą przemieścić się z Dworca Zachodniego (peron 8), aż do nowo wybudowanych przystanków kolejowych Warszawa Koło i Warszawa Powązki. Znacznie usprawnia to komunikację w zachodnich dzielnicach Warszawy, zwłaszcza, że kolej ma tu być płynnie połączona z metrem. Miejski system komunikacji zyska dzięki węzłowi przesiadkowemu Warszawa Młynów - pasażerowie swobodnie przesiądą się w tym miejscu z pociągu do metra przy ulicy Górczewskiej. Drugim czynnikiem, który decyduje o znaczeniu inwestycji jest planowany remont linii średnicowej. Gdy budowlańcy rozpoczną pierwsze prace na trasie średnicowej, to właśnie linią obwodową pojadą pociągi dalekobieżne.

Przystanek Warszawa Powązki jest budowany w ramach projektu „Prace na linii obwodowej w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia – Warszawa Gdańska)”, o wartości ponad 200 milionów złotych, który współfinansowany jest z mechanizmu CEF – Łącząc Europę.