Stacje drugiej linii metra wyrosną między polami? Zobaczcie, jak obecnie wygląda miejsce, gdzie za trzy lata dojedzie kolej podziemna

Pod koniec 2022 roku zostanie oddany do użytku zachodni odcinek drugiej linii metra. Będzie się on składać z trzech stacji - Lazurowa, Chrzanów, Karolin - oraz stacji techniczno-postojowej Mory. Inwestycja budzi jednak mieszane uczucia, bowiem teren przyszłych stacji metra to jak na razie dużo pól, kilka ulic oraz kilkanaście bloków. Ponadto dopiero teraz zaczęto inwestować w infrastrukturę na Chrzanowie - zamknięto część tej dzielnicy, by w końcu zbudować na Szeligowskiej kanalizację. Szczegóły w artykule poniżej.