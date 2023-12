Stacje metra linii M4 w Warszawie. Którędy przebiegać będzie trasa "najlepszej linii w mieście"?

Jak ustaliliśmy, linią M4 zaprezentowaną przez ratusz może jeździć nawet 30 tys. osób na godzinę. To więcej niż planowane wykorzystanie M3 i M5 łącznie. Na czym polega fenomen "czwórki"? Na jej bardzo dobrym przebiegu. Sprawdzamy, stacja po stacji, gdzie będzie można wsiąść w M4.

Przypominamy nasz tekst z marca 2023 roku. - Funkcjonujemy w pewnym systemie, realizowaliśmy też wcześniejsze plany i strategię. Chcę dążyć do tego, żeby prace nad linią M3 i M4 realizowane były jednocześnie - powiedział nam Rafał Trzaskowski, podczas konferencji prasowej poświęconej planom rozbudowy metra (w marcu 2023). To wtedy okazało się, że M4 wypada najkorzystniej ze wszystkich linii. Gdy poprosiliśmy o szczegółowe dane dotyczące zakładanego obłożenia nowych linii metra, zobaczyliśmy to czarno na białym.

Linią M3, w szczycie, jeździć ma 10 tys. pasażerów na godzinę, a M5 - 19 tys. Natomiast dane dla M4 to aż 30 tys. pasażerów na godzinę. Będzie to linia wykorzystywana częściej niż dwie obecnie istniejące. Z tego powodu postanowiliśmy się dokładnie przyjrzeć przebiegowi trasy, która ma łączyć Tarchomin (Białołęka) z Wilanowem. "Teraz z okolic ratusza Tarchomina czas dojazdu na Wolę do biznesowej części miasta i ronda Daszyńskiego trwa tramwajami 35 minut. Linia metra M4 skróci tę podróż do 18 minut" - podaje stołeczny ratusz.

Gdzie będą stacje M4? Sprawdzamy

Wytyczyliśmy orientacyjny przebieg linii M4. Według naszych wyliczeń będzie miała 23 stacje, a cała trasa ok. 24 km długości. Na Woli i Ochocie stacje zaplanowano nawet co 700-800 metrów, natomiast na obrzeżach co 1,3-2 kilometra. Wydaje się, że większość trasy jest łatwa do ustalenia, ponieważ przechodzi przez spore węzły przesiadkowe. Oto kilka spostrzeżeń:

stacja F16 Służewiec stanie się kluczowa dla pracowników tzw. "Mordoru" - o ile w momencie jej otwarcia w tej części miasta wciąż będą biura

trasa wzdłuż ciągu ulic Okopowa - Towarowa - Grójecka będzie najbardziej zatłoczonym odcinkiem M4, a zarazem spowoduje, że centrum miasta przesunie się bardziej na zachód

skrajne odcinki M4 na Białołęce i w Wilanowie pozwolą na szybsze dotarcie do centrów biurowych w Służewcu (o ile nie straci na znaczeniu), w okolicach Okęcie (w miejscu zlikwidowanego lotniska), a przede wszystkim na Woli (w okolicach Ronda Daszyńskiego)

konieczne będzie szczegółowe zaplanowanie stacji na Białołęce. Według wstępnych planów miasta, M4 okrąża dzielnicę. Warto "wyprostować" trasę i dopasować ją pod nowe osiedla na terenie po fabryce Stare Świdry

w porównaniu do nowego planu zakończenia M2 oraz linii M3, "czwórka" nie ma zawijasów, wobec tego podróż między dwoma krańcami będzie krótka - to ogromna zaleta M4.

Gdzie znajdą się nowe stacje? Zrobiliśmy symulację

Wideo Szymon Hołownia ma duże ego, większe ma tylko Lech Wałęsa