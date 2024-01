Stadion Narodowy świętuje 12. urodziny. Przypominamy najważniejsze wydarzenia w historii warszawskiej areny Michał Mieszko Skorupka

10 listopada 2018 roku na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło się wydarzenie pod nazwą "Koncert dla Niepodległej". Z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, widzowie mogli usłyszeć wiele pięknych piosenek. Na scenie pojawili się m.in. Maryla Rodowicz, Stanisława Celińska, Kamil Bednarek, Paweł Kukiz, Jan Pietrzak, Igor Herbut, Ewa Farna, Krzysztof Cugowski, Krystyna Prońko i Natalia Szroeder. Maksym Boldashev Zobacz galerię (37 zdjęć)

Stadion PGE Narodowy im. Kazimierza Górskiego świętuje w tym roku swoje 12. urodziny. Przygoda pełna niesamowitych wydarzeń, zarówno sportowych, jak i muzycznych, rozpoczęła się dokładnie 29 stycznia 2012 roku. Wtedy to, podczas inauguracyjnego koncertu "Oto jestem" zaśpiewały legendy polskiego rocka: zespoły Lady Pank i T.LOVE. Od tamtego czasu, obiekt gościł setki wspaniałych artystów, z gigantami światowej muzyki na czele. Wystąpili tam m.in. Madonna, Rihanna, Beyonce, Ed Sheeran i Phil Collins. Fanom mocniejszych brzmień nieprawdopodobnych emocji dostarczyły legendarne kapele: The Rolling Stones, Bon Jovi i AC/DC. Uniesień nie brakowało również podczas meczów Biało-Czerwonych. Po nieudanym występie na EURO 2012, nasza kadra wstała z kolan, by po raz pierwszy w historii pokonać Niemców, a w późniejszych latać ograć Serbów 4-2, zapewniając sobie awans na największą piłkarską imprezę świata. Przeżyjmy to wszystko jeszcze raz. Kliknij w zdjęcie i przypomnij sobie najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce na Stadionie Narodowym w Warszawie.