Stadion RKS Okęcie pod wodą. Klub zainwestował w trawę, a teraz liczy straty

W poniedziałek nad Warszawą przeszły obfite ulewy. Przez mało drożny i mało wydajny system kanalizacyjny w wielu miejscach doszło do lokalnych podtopień. Woda nie oszczędziła również ul. Radarowej we Włochach, przy której znajduje się m.in. stadion RKS Okęcie. Wieczorem w portalach społecznościowych można było zobaczyć zdjęcia zalanej murawy.

Okazuje się, że strażacy odpompowując wodę z ulicy przelewali ją na główne boisko lokalnego klubu. Wcześniej, przy podobnych problemach - jak informuje portal onet.pl - wodę przepompowywali na boisko treningowe.

Jak mówi prezes klubu RKS Okęcie problemy z wodą na radarowej były zgłaszane do różnych instytucji, ale niestety rozwiązania brak. Problem się nasilił, po remoncie ulicy kiedy to nastąpiło podwyższenie chodnika, przez co woda z ulicy Hynka wlewa się na to boczne boisko.