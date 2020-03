Stajnia dawnego folwarku Moczydło w rejestrze zabytków. Budynek stanowi ''cenny relikt ziemiańskich tradycji na terenie Mazowsza''

Nowy zabytek w Warszawie

Podjąłem decyzję o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego budynku stajni dawnego folwarku Moczydło, położonego u zbiegu ulic Moczydłowskiej i Gminnej na Ursynowie - poinformował prof. dr hab. Jakub Lewicki, Mazowiecki Konserwator Zabytków. Bogata historia obiektu, sięgająca XVIII wieku, związana jest z szeregiem zasłużonych dla historii Warszawy osób m.in. Elżbietą z Lubomirskich Sieniawską, rodziną Potockich i Branickich oraz Ludwikiem Krasińskim. Ale zacznijmy od początku: wieś Moczydło należała w 1528 roku do parafii św. Katarzyny na Służewie. Wchodziła w skład służewskich dóbr rodziny Dąbrowskich. W latach 20 XVIII wieku kompleks służewski został zakupiony przez Elżbietę z Lubomirskich Sieniawską wraz z innymi majątkami otaczającymi Wilanów. Przypuszczalnie to wtedy założono folwark i oddano go w dzierżawę, podobnie jak inne wchodzące w skład klucza wilanowskiego.